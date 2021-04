Tom Brady se une a la fuerza y rechaza a Kylo Ren de Star Wars

Con todo y su mascarilla, Brady visitó la sección temática de Star Wars de Walt Disney World con su familia y amigos el lunes, dos meses después de llevar a los Bucs a ganar el Super Bowl ante los Chiefs.

Desde 1987, los héroes del Super Bowl han grabado anuncios durante las celebraciones posteriores al juego diciendo “Voy a Disney World”, tras lo cual participan al día siguiente en el desfile en el parque temático de Florida.

He went to Disney World! Seven-time Super Bowl Champion @TomBrady recently had an out-of-this world adventure while visiting Star Wars: Galaxy’s Edge at Disney’s Hollywood Studios: https://t.co/PWlwsZaGBg #SBLV pic.twitter.com/gKOHlSrntq