Belinda responde a crítica por 'no conocer a Iron Maiden'

Cada emisión de La Voz Kids en TV Azteca es una oportunidad para Belinda de mostrar sus looks más arriesgados, pues la cantante no se limita cuando de moda se trata y esa no fue la excepción en el último programa.

Durante la transmisión de la competencia de canto infantil el pasado lunes, la intérprete de Amor a primera vista lució una vestimenta compuesta por un blusa de brillos plateada, un corsé negro con el que acentuó su figura y una falta corta que acompañó de unas botas altas y medias que cubrían sus muslos. Con su look, la cantante quiso rendir un tributo al famoso anime japonés, Sailor Moon, al replicar no sólo las icónicas coletas de su protagonista, "Serena Tsukino", sino también por incluir en su atuendo el rostro de la superheroína, aprovechando que se trata de un programa para niños. お願いペガサス!皆の夢を守って!トゥインクル・エール! #EquipoBelinda @LaVozTvAzteca pic.twitter.com/qRTpsYb5I7 — Belinda (@belindapop) April 7, 2021 Pero esa no fue la única referencia que portó la artista mexicana en su indumentaria, pues además lució el logo del disco de la banda británica de heavy metal, Iron Maiden, que se titula, Fear of the Dark, de 1992, entre otras ilustraciones en torno al grupo. Como es su costumbre, "Beli" no tardó en presumir su vestimenta a través de redes sociales, donde desató una lluvia de comentarios, entre los que destacó una crítica hacia la artista. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Beli (@belindapop) Y es que un internauta criticó a la cantante al sugerir que Belinda no sabía quién es Iron Maiden. "Qué hermosa mi amor, ojalá supieras quien es Iron Maiden", escribió el usuario Juan Francisco Carrera Muñoz. Belinda no se quedó callada ante dicha acusación y decidió responder a través de un mensaje. "Juan Francisco Carrera Muñoz creo que te falta algo de cultura pop, los estereotipos que manejas sobre las personas (principalmente mujeres por lo que veo) están fuera de lugar...Mejor corre y pon atención a mis historias de Instagram para que te des cuenta sobre mis gustos musicales", expresó Belinda. Las reacciones no se hicieron esperar ante la respuesta de la coach de La Voz Kids, pues internautas aplaudieron su contestación, lo que llevó a su detractor a eliminar su comentario. Que chula Belinda con su ropa de Iron Maiden haciendo enojar a los señores roqueros y mejor aún contestando sus "comentarios" en FB, jaja. pic.twitter.com/5lOmMSHYq5 — Tony K (@eltonykings) April 7, 2021