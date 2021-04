Sara Sosa impugnará testamento de José José

Esta mañana en el programa Hoy, se compartió un fragmento de una charla con el abogado de Sarita Sosa, hija menor del 'Príncipe de la canción', donde informa que la joven de 25 años impugnará el testamento de su padre donde se declara a Anel como la heredera universal.

Según su declaración, el intérprete de 'El triste' murió en Estados Unidos, por lo que el testamento mexicano es inválido, además, de que probablemente se redactó antes del divorcio entre José José y Anel de 1991, lo cual lo habría 'cancelado' desde que se firmó el acuerdo de separación.

“Él murió en Miami, él era residente en Miami. La ley de la Florida aplica y lo que pase en México es completamente irrelevante en materia legal. Lo único que importa es lo que la corte de la Florida hace y la corte de la Florida tiene una ley clara de quién tiene el derecho de ser representante legal y es su hija Sarita”, declaró.

“Cualquiera puede decir lo que sea, eso no es verdadero, no es preciso. Es un hecho que no es la ley porque él murió en Florida. Como residente de Florida, la ley de Florida aplica, no la de México”, agergó.

Además se informó que próximamente se presentarán documentos oficiales en los que se invalida la información que entregaron Anel y Marysol Sosa hace unos días.