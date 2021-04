Gerardo Arteaga, exjugador de Club Santos Laguna y actualmente del KRC Genk, está por disputar la Final de Copa de Bélgica a tan solo un año de su incorporación al equipo europeo.

En una entrevista para el portal ESPN, el tapatío aseguró estar ansioso de disputar su primera final fuera de México.

“Tengo muchas ganas de jugar, estoy ansioso de que llegue ese día y tengo toda la ilusión de quedar campeón, porque sería un logro, un título muy importante para mi en mi carrera; sería algo muy grande, muy bonito”.

Arteaga, habló de lo diferente que es jugar en el Viejo Continente, en comparación a su experiencia con la Liga MX, señalando que aparte del talento y el trabajo, la dedicación y el profesionalismo es la verdadera clave para sobresalir.

“Aca, en Europa, yo no he visto a ningún jugador quejándose por algo, quejándose de algún entrenamiento, quejándose de que están cansados; acá nada, acá todos trabajan y desde que empieza el entrenamiento tú ves a todos concentrados, todos metidos. En el comedor, su dietas, sus horas de descanso; todo acá es muy diferente y creo que es eso lo que le falta al jugador mexicano, la verdad, yo creo que te va a costar acá en Europa, creo que no te va dar para llegar acá”, mencionó para dicho medio.

Gerardo, mencionó que tuvo compañeros en México que se quejaban de los entrenamientos y de estar cansados.

“Yo no entiendo porqué hay jugadores que se quejan al ir a entrenar; llegan a entrenar y ya se están quejando por cualquier cosa, cuando es lo único a lo que nos dedicamos. Nos pagan por lo que hacemos, es lo que nos gusta, es nuestro sueño desde niños. En México veo que hay mucha falta de profesionalismo y por eso están las indisciplinas; es lo que te impide dar ese salto a Europa también, yo creo”.

Tras su periodo de adaptación con Genk, el jugador de 22 años ya es parte del once titular, algo que dice “le costó” por ser un equipo de un nivel diferente, desde los entrenamientos, la convivencia dentro del grupo, el vestidor y fuera del campo.

“Creo que uno a veces viene acá muy confiado de que va hacer las cosas igual que en México y no es así. Acá, la verdad que la disciplina importa mucho, el trabajo importa mucho. No sólo con talento juegas, el trabajo es doble, te exigen al doble. Tienes que exigirte a ti mismo si quieres jugar y ganar un lugar. Trabajando consigues las cosas, pero no todo es talento para estar en Europa”, dijo.

