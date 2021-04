Juan Reynoso está insatisfecho con empate de su equipo

El peruano Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul, aceptó sentir insatisfacción por el empate con el Arcahaie.

"No nos vamos satisfechos con el resultado, sin embargo hemos sumado detalles; hay que valorar cosas que el que está afuera no hace", dijo el estratega en referencia a la posibilidad que tuvo de darle minutos a un gran número de jóvenes con actividad casi nula en el torneo de liga.

Reynoso dijo que el resultado no es sorpresa porque los haitianos mostraron su mejor versión y su equipo jamás pudo adaptarse a la cancha.

"Sabíamos que es un rival que iba a correr y luchar; nosotros no nos adaptamos a la cancha, pero debo ponderar esfuerzo de los muchachos. Tuvimos ocasiones de gol, aunque no fuimos contundentes", aseveró. "Seguro que será un partido distinto en el Azteca, hoy (ayer) debutamos a dos juveniles y me gusta ver más el vaso medio lleno que medio vacío", agregó.

"Seguro será un partido distinto en el Azteca. Analizaremos el video y sacaremos conclusiones", afirmó.