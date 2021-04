Cerca de 800 personas en Torreón no han recogido su credencial de elector

Hay 800 ciudadanos en el distrito V de Torreón que aún no recogen su credencial y, de no hacerlo antes del sábado, no podrán votar en las próximas elecciones. En el estado son más de 9 mil las micas pendientes de entrega.

Karina Hernández Trejo, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en el distrito V de Torreón, dijo que tienen como plazo límite para recoger la credencial este sábado 10 de abril, por lo que los módulos permanecerán abiertos hasta las 15:00 para que más personas puedan acudir. "Quienes vinieron a tramitar su credencial es importante que vengan a recogerla porque, de lo contrario, se tiene que guardar y solamente se les va a entregar hasta pasando la elección, hasta el 7 de junio", explicó. En este distrito cuentan con alrededor de 800 credenciales pendientes de recoger, por lo que se ha comenzado a llamar por teléfono a la gente para que acudan antes del plazo límite. Recordó que los módulos del INE no están operando los sábados, sin embargo, este fin de semana lo harán en todo el país por tratarse del vencimiento del plazo. TAMBIÉN LEE: Costarán 42 mdp campañas a alcaldías en Coahuila "Se resguardan bajo llave, se levanta un acta circunstancial con la presencia de los representantes de partido, donde se guardan, se ponen fajillas de seguridad, se firma todo y eso queda clausurado hasta el 7 de junio, que se tiene que abrir para sacarlas, igual con acta circunstancial y representantes de partido, se cuentan para verificar que sean las mismas que se depositaron ahí, que no se extrajo ninguna", comentó. Aclaró que si un ciudadano extravió su credencial y solicitó otra, pero luego encontró la anterior y no recogió la nueva no podrá votar el próximo 6 de junio porque no aparecerá en la lista nominal. VER MÁS: Solo dos candidatos a la alcaldía de Torreón han subido información Hernández dijo que en la actualidad, el único trámite disponible en relación a la credencial es la reimpresión, donde a los solicitantes se les tramita un duplicado -con los mismos datos y la misma fotografía-, lo que permanecerá hasta el 25 de mayo.