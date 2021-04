Victoria Villasana diseña carteles para los Oscar

La invitación que la mexicana Victoria Villasana, de 39 años, recibió para realizar los carteles del Oscar le permitió unir dos artes que ama desde niña: el diseño y el cine.

Cuenta que era muy pequeña cuando vio en tv "Nosotros los pobres", película protagonizada por Pedro Infante y se impresionó por los aspectos sociales que retrataba.

Después, en algún momento, vio "Pesadilla en la calle del infierno", con la toda la maldad de Freddy Krueger, quizá la cinta que más miedo le dio en su infancia.

"Fui niña en los 80, en los 90, entonces me tocó ver esas películas, el cine es algo que te hace poner en los zapatos de otras personas", dice convencida.

La tapatía es una de los siete artistas elegidos por la Academia de Hollywood para diseñar la campaña de los próximos premios Oscar.

Artista especializada en el textil, ideó un póster con la imagen de la estatuilla dorada, en cuyo alrededor hay figuras geométricas bordadas con los colores azul, amarillo, negro, blanco y rojo.

Victoria estudió en el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, y después se mudó a Londres, donde se formó y trabajó como florista y estilista de moda. En 2014 comenzó a hacer dibujos de bordados y en calles de la capital inglesa colocó imágenes bordadas que causaron sensación. Así que a inicios de este año fue contactada directamente por la Academia para el proyecto de campaña.

"Lo interesante es que somos artistas de diferentes partes del mundo y conceptos visuales; los carteles van a estar en diferentes plataformas, en el museo de la Academia, van a sacar impresiones.

"Primero contactaron por e-mail, no me impresionó porque por las redes sociales me han salido proyectos muy buenos, pero claro que dije que sí, porque es cine y es arte. Para mí el arte es mi agua, mi pan, es una manera de conectar espiritualmente, es algo increíble que la humanidad ha hecho; cuando vi las fotos de las manos (prehistóricas) en cuevas de Francia me dio escalofríos, era ver esa necesidad del ser humano de crear", comenta.

De adolescente, dice, jugaba mucho a vestirse como lo que acababa de ver en una película. Fan de la década de los 20 y 30, cuando podía iba a tiendas vintage y compraba sombreros similares a los que veía.

"Y pensaba: me veré como tal personaje o algo así", dice.

Eso sí, no tiene como cosquilla trabajar algún día en cine. Recuerda que cuando comenzó en la moda, ayudó a un amigo que vestía las obras de teatro, por lo que, de alguna forma, sabe de qué se trata.

El año pasado, antes de la campaña por el Oscar, una plataforma digital le encargó bordados sobre las imágenes de los realizadores Guillermo del Toro ("La forma del agua"), Alfonso Cuarón ("ROMA") y Fernando Frías ("Ya no estoy aquí"), que solamente se vieron en EU.

Lo hizo con gusto porque, expresa, admira a los tres realizadores, más el trabajo de Alejandro González Iñarritu ("Birdman" y "El renacido").

A pregunta expresa, Victoria espera que el bordado tenga un auge en las escuelas de México. Quizá, comenta, una clase no estaría mal.

"Antes era ver que bordar era sólo cosa de mujeres, ya se está viendo como arte y no como la cosa que hacen las abuelitas", refiere.

Su estilo se caracteriza por mezclar la modernidad pintoresca con el cine clásico.