Representación LGBT queda fuera de elecciones en Coahuila

El organismo San Aelredo informó que debido a que en este año no se concretó de forma obligatoria la inclusión de integrantes de la comunidad LGBTTTI en las elecciones 2021, la participación de estos quedará fuera, por lo que tendrán que esperar hasta el año 2023 cuando se lleven a cabo de nuevo elecciones para la renovación de diputaciones locales.

El pasado 19 de enero San Aelredo entregó un escrito ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para solicitar una representación en regidurías e incluir la participación de integrantes LGBTTTI.

Ante esto el pasado 30 de enero el IEC dio entrada al documento y análisis para incluir la representación de esta comunidad en las regidurías en los 38 municipios del estado.

Noé Ruiz, presidente de San Aelredo, indicó que fue cuando entregaron los documentos ante el IEC que se tocó el tema de las acciones afirmativas, las cuales hasta el momento son confusas pese a que favorecen los grupos vulnerables.

Indicó que al menos se buscaba una representación de una persona por municipio y que estuviera integrada en las planillas de regidurías. Resaltó que pese a que el IEC aceptó la solicitud, no se determinó aún la obligatoriedad de los partidos para la inclusión.

Ruiz señaló que por lo anterior dos personas presentaron un recurso de amparo ante la Sala Regional para obligar que estas acciones afirmativas fueran una realidad y que los partidos obligaran a que hubiera estas representaciones.

No obstante, estas fueron retornadas al Tribunal de Coahuila para su resolución. Noé Ruiz declaró que aunque este órgano resolvió, las representaciones podrán ser opcionales y no obligatorias. "En esta elección quedó muy ambiguo o si se iban a obligar a los partidos o no, además empezaron los registros, por lo que esperamos que para el 2023 en las diputaciones locales se logre", dijo.