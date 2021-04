Zinedine Zidane afirma que el equipo no ha ganado nada

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, elogió el partido del brasileño Vinícius ante el Liverpool, un premio que dijo "merece" y le va "a dar confianza" para seguir creciendo.

"Me alegro por Vini, está haciendo un trabajo fantástico, sobre todo defensivamente y sabemos el jugador que es cuando tiene espacios, como se vio en el primer gol", manifestó en rueda de prensa.

"Le faltaba meter gol pero con el trabajo que está haciendo y lo que da al equipo, marcar dos goles en un partido como el de hoy (ayer) le va a dar confianza y se lo merece", añadió.

Zidane no admitió que fuese el mejor partido de Vinícius desde su llegada al Real Madrid, pero destacó la importancia de "marcar dos goles en cuartos de final" y el valor que tiene para el jugador. "Es muy importante para él como para el equipo. Está trabajando mucho y meter goles es muy importante para él".

La baja de última hora de Raphael Varane por coronavirus no modificó la idea táctica de Zidane para el partido. "No nos ha modificado nada, cambiamos a Rafa por Militao y seguimos con lo que preparamos con 4-3-3. Me alegro por todos porque no es fácil perder en el último momento a un jugador. Nos están pasando muchas cosas este año pero estamos preparados".

El técnico francés se marchó "feliz" por sus jugadores y por extender "una buena dinámica" con un gran partido. "Lo hemos interpretado muy bien y salvo al inicio de la segunda parte que hemos tenido dificultades, el 3-1 es merecido. Hemos hecho un esfuerzo tremendo".

Aunque Zidane cree que aún queda eliminatoria en Anfield. "No tenemos nada cerca, ni hemos ganado nada. Estamos contentos con el resultado, lo que están haciendo los jugadores es tremendo tras muchas dificultades en la temporada. Le hemos dado la vuelta y estamos vivos en dos competiciones. A la vuelta iremos pensando que la eliminatoria va 0-0".