Denuncia Patricia Grado ser víctima de persecución política

La candidata del PAN a la alcaldía de San Pedro, Patricia Grado Falcón, denunció ser víctima de persecución política y de violencia política de género por parte del candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la misma alcaldía del municipio, Édgar Sánchez.

Grado ofreció ayer una conferencia de prensa en el Comité Distrital Municipal del PAN Torreón, donde estuvo acompañada del líder estatal del partido, Jesús de León, así como de liderazgos municipales, candidatos y legisladores locales de Acción Nacional, mismos que le brindaron su respaldo y se unieron en un llamado común para que las autoridades electorales revisen y sancionen dicha situación.

Grado Falcón, quien es alcaldesa de San Pedro y busca la reelección, recordó que todo comenzó en el año 2019 cuando Sánchez se desempeñaba como diputado local y enfocó sus acciones al ataque político de la administración que encabezaba, situaciones que eventualmente llegaron al plano personal mediante insultos y hasta amenazas.

"Ha sido prácticamente un Viacrucis desde el primer día de mandato cuando arrancamos en 2019 porque en la primera sesión de Cabildo y no teníamos ni 15 minutos de haber arrancado, tuvimos la presencia del entonces diputado Édgar Sánchez, irrumpió en Cabildo y desde ahí empezó a proferir una cantidad de improperios y groserías en contra del propio Ayuntamiento. Después, con fecha del 29 de enero, no teníamos ni un mes en funciones, él solicita una intervención ante la Fiscalía Anticorrupción, se me acusa de abuso de poder y una serie de cosas, nepotismo, desviación de recursos… Esto obviamente obedece a la misma intención que siempre ha tenido Édgar Sánchez, de afectar desde nuestra gestión y ahora con claras evidencias de afectar la contienda política", expuso.

La candidata de Acción Nacional señaló que todo salió de "proporción" cuando, habiéndose registrado como candidata para la reelección el pasado 18 de marzo, recibió días después la visita de un contingente armado de la Policía Estatal y de agentes ministeriales en la presidencia municipal, ahí exigieron expedientes y hasta datos personales de funcionarios, a quienes incluso siguieron en algunos casos hasta sus domicilios.

Señalamientos

Candidata Patricia Grado expone su denuncia.

*La denuncia pública la realizó ayer martes en rueda de prensa desde las oficinas del PAN Torreón, estuvo respaldada por liderazgos locales y estatales, legisladores y candidatos de Acción Nacional en Coahuila.

*Pide Grado que la Fiscalía Anticorrupción también evite volverse parte de la persecución.

* La candidata del PAN a la alcaldía de San Pedro además señala que ha sido víctima de amenazas de muerte.