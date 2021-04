Inicia impresión de boletas electorales

Este martes arrancó la impresión de 101.6 millones de boletas electorales y 166 mil carteles para registrar los resultados electorales del próximo 6 de junio, labor desarrollada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y Talleres Gráficos de México, material que contará con marca de agua, fibra óptica y se necesitarán 677 toneladas de papel.

La secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, reconoció la labor de los 400 trabajadores y trabajadoras que estarán 24 horas del día en tres turnos los siete días a la semana para cumplir con la meta de entregarlas en 25 días.

Aprovechó para retomar palabras que dijera en su momento el consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, acerca de la discreción que debe tener el órgano electoral.

“Decía Woldenberg y lo cito de memoria, que el árbitro no busca el aplauso público, sino el cumplimiento de las reglas del juego. La premisa es muy clara: por definición el árbitro es neutral, o no es árbitro. Me gusta decir que así como la neutralidad no es indiferencia, y lo acaba de decir el consejero presidente, la autonomía no es autarquía”.

Reiteró que el Gobierno de la República dará al INE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los institutos y tribunales electorales de las 32 entidades federativas, todo el apoyo que requieran para que con respeto pleno a su autonomía, cumplan con oportunidad y calidad sus tareas, cuenten con el gobierno federal y específicamente con la Secretaría de Gobernación.

“De igual manera lo comparto mí querido presidente, yo considero que siendo la neutralidad una obligación de los gobernantes, también lo es de las autoridades electorales, administrativas y judiciales”.