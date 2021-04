Me tiene sin cuidado lo que puedan decir: Acevedo

Con la mira puesta en su partido del próximo domingo, los Guerreros del Santos Laguna sostuvieron esta mañana un entrenamiento en Territorio Santos Modelo, donde alistan la estrategia que utilizarán en contra de los Gallos del Querétaro.

Al término de la práctica matutina de ayer, el capitán Carlos Acevedo atendió a los representantes de los medios de comunicación mediante una conferencia de prensa remota, hablando duro en torno a los comentarios que suelen emitirse respecto a los Guerreros, que con todo y su estupendo torneo, no son considerados entre los favoritos al título: “siempre van a hablar. A mí me tiene sin cuidado lo que pueda decir alguien, a mi me importa el equipo, me importan los resultados. Tenemos muy clara la idea de juego. Lo que puedan decir o no, eso queda a un lado. La realidad es que Santos siempre pelea, aún siendo el menos favorito”, sentenció.

Para Acevedo, el punto obtenido el pasado domingo en casa de las Chivas, no fue el resultado que Santos tenía en el presupuesto, pues considera que hicieron méritos suficientes para quedarse con los tres puntos: “nos dolió mucho ser empatados. Hay que darle mérito al rival. Chivas hizo un gran partido. Sería mediocre de mi parte decir que estamos felices con el empate, nosotros trabajamos para sacar la victoria de local o de visita. Vamos a ir por los tres puntos contra Querétaro”, adelantó el actual capitán albiverde.