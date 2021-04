Mamá de Jenni Rivera pide a cocinera youtuber dar la cara

Luego de la controversia que ha generado una mujer youtuber que comparte recetas de cocina, pues aseguran que se trata de la 'Diva de la Banda' Jenni Rivera, la mamá de la intérprete rompió el silencio al respecto.

Doña Rosa habló en una transmisión en vivo junto a Jacqie Rivera, hija de Jenni, para expresar su sentir sobre las especulaciones de que su hija no murió en un accidente aéreo en 2012.

"La gente va a seguir creyendo, para mal de nosotros, que ella está viva. Es como Pedro Infante nunca murió, como Elvis Presley, como todos los que dijeron que no murieron... entonces yo quisiera que ella dé la cara y diga: 'no, yo no soy Jenni'", expresó.

Jacqie, quien conoce a la youtuber, aseguró que ella ya ha mencionado en algunas ocasiones que sacará una declaración al respecto.

Además, la defiende declarando que ella no puede cambiar su voz, no puede cambiar su forma de ser solo porque la ven similar a una famosa intérprete del regional mexicano.

"Ella no es blanca como mi mamá, y ella es más chaparrita que mi mamá", compartió.

También pidieron que no hicieran esos rumores, pues solo Gustavo y Lupillo vieron los restos de la cantante cuando ocurrió el accidente, siendo las pruebas de ADN las únicas pruebas de que era su cuerpo.