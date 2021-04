¿Buscas trabajo? Aprende de los videojuegos

Tu próximo empleo podría definirse por qué tan bien juegas FIFA o qué tan hábil eres en "Call of Duty". Quizá, incluso, podrías lograr un ascenso de puesto por llegar siempre en primer lugar en Mario Kart.

El mercado laboral se está transformando y las habilidades que desarrollan los videojugadores o gamers para vencer en los títulos que juegan están trascendiendo a la arena profesional de los e-Sports y, también, están tomando fuerza en el mercado laboral en general.

"Es interesante ver cómo este tipo de juegos desarrollan habilidades que muchas veces para el propio gamer son tan naturales, tan automáticas, que no las notan. En el caso de FIFA, el gamer realiza planeación, selecciona a los jugadores que iniciarán el partido, las sustituciones, hace una estrategia de juego. Estas son personas que saben planificar estrategias y las ejecutan", dijo Misael Perea, Talent Management Consultant en ManPower México.

El especialista agregó que lo mismo pasa con aquellas personas que juegan títulos como "Call of Duty" donde, además, "agregamos habilidades como el trabajo en equipo, la delegación de tareas y el liderazgo".

La importancia que ha tomado la industria de los videojuegos obedece a una especialización de los trabajos ante la llamada revolución 4.0. Esto ha tomado por sorpresa a industrias de todo tipo que tienen complicaciones para conseguir el talento que necesitan.

"Las empresas no encuentran el talento que necesitan. Esto es una realidad. Hay una crisis de talento, y las compañías están pasando un mal momento para integrar personas capacitadas dentro de sus organizaciones. Las nuevas posiciones de trabajo requieren de habilidades digitales que el talento humano disponible no tiene", señaló Miguel Ángel Diez Rincón, Head of People Analytics en Telefónica España.

SE REQUIEREN PROFESIONALES CON CAPACIDADES DIGITALES

Cifras de Manpower señalan que 54 % de las empresas han reportado escasez de talento. Este porcentaje es el más alto en una década. El principal déficit de trabajadores especializados en habilidades digitales se encuentra en las áreas de manufactura, ventas y marketing, logística, contabilidad y finanzas, ingeniería y contacto y atención a clientes.

Dicha escasez, según el reporte, afecta a 34 % de las micro empresas; 48 % de las pequeñas empresas; 52 % de las empresas medianas; y 65 % de las grandes empresas.

Es bajo este panorama que habilidades como planeación, estrategia, trabajo en equipo, liderazgo, juicio y toma de decisiones, pensamiento crítico, creatividad y coordinación son algunas de las "habilidades blandas" que los empleadores están requiriendo.

Pero hay buenas noticias: de acuerdo a la Alianza de Software de Entretenimiento (ESA, por sus siglas en inglés), se calcula que en el mundo existen alrededor de 2 mil 700 millones de gamers. Esto es: una de cada tres personas en el planeta son jugadores de PC, de consolas o, bien, casuales, es decir, quienes utilizan sus teléfonos inteligentes para jugar de manera ocasional. Tal número de personas que juegan videojuegos y sus habilidades son un activo, hasta ahora, poco aprovechado por empresas y buscadores de talento.

BENEFICIOS DE DIVERSA ÍNDOLE

Sin embargo, aprovechar las habilidades que el gaming provee a las personas no es algo del todo nuevo. En 2015 las autoridades de salud de Reino Unido realizaron un programa piloto en donde se pidió a ciertos cirujanos que jugaran videojuegos en consolas como PlayStation y Xbox. El resultado de la prueba, publicada en 2016, demostró que los cirujanos gamers tenían mucha más habilidad utilizando instrumentos de precisión gracias al entrenamiento que sus dedos habían recibido al operar joysticks y botones en los controles de juego.

"Estamos comenzando a ver que se toma en serio al jugador de videojuegos. Hasta hace unos años, la generación que jugó con Atari, con el primer Nintendo, consideraba a los videojuegos como un juguete, una distracción para los niños. Es por eso que tanto los padres de familia como la sociedad en general los habían etiquetado como algo lúdico. Si algún adulto aceptaba decir que jugaba videojuegos, frecuentemente era visto como alguien inmaduro", comentó Cuauhtémoc Sentíes, director de las carreras de Diseño y Programación de Videojuegos en SAE Institute México.

Y el directivo agregó: "creo que eso ha comenzado a cambiar y se está reconociendo el verdadero potencial que tienen los videojuegos en las diferentes industrias y en las economías nacionales en general".

De acuerdo con el académico, el impacto del gaming en el mercado laboral va más allá de las habilidades que diferentes profesiones pueden tomar de los jugadores, sino que también la industria, en sí misma, busca y atrae talento entre los gamers. Tan solo en Estados Unidos, de acuerdo a la ESA, durante 2019 la industria del videojuego representó 429 mil empleos directos y una derrama económica de poco más de 90 mil millones de dólares.

"Antes de la pandemia existían ya algunos estudios desarrolladores de videojuegos con interés de abrir operaciones en México. Si bien ya muchos de los grandes nombres de la industria tienen presencia y oficinas en el país, estas se habían limitado a ser oficinas de marketing, promoción y distribución. Pero, hacia finales de 2019 y principios de 2020, existían por lo menos tres desarrolladoras interesadas en abrir oficinas en México para reclutar talento y desarrollar más juegos de video. Ese talento se ha ido construyendo poco a poco y no había detonado precisamente porque la mayoría de las personas no veía a los videojuegos como una profesión a la cual dedicarse. Eso ha comenzado a cambiar. Ahora es claro que en México contamos con el talento humano para ser un jugador importante en la industria", afirmó Sentíes.

LA MODA DE LOS JUEGOS DE VIDEO

Esta explosión en el número de personas que ha aprendido a desarrollar videojuegos y de videojugadores ponen a México en una posición privilegiada para aprovechar la búsqueda de talento especializado por parte de las empresas del mundo. De acuerdo al reporte "Industria de los videojuegos en México 2020" de la consultora The CIU, en nuestro país hay 72.6 millones de personas que se consideran gamers. Esta estadística representa a alrededor del 52% de la población mexicana.

"Es relevante que en México contemos con esta base de personas que juegan videojuegos. Estamos hablando de un amplio grupo de la sociedad que utiliza videojuegos como parte de su esparcimiento. Para las empresas esto debería ser algo valioso porque, al contratar a una persona por sus habilidades en videojuegos, la mejor parte es que esas habilidades van a estar en constante entrenamiento y mejora, en tanto la persona continúe jugando. El traslado de esas habilidades al ámbito laboral lo mantendrán como un colaborador con la capacitación más actual disponible", agregó Misael Perea.

De acuerdo con los expertos, cada vez será más normal ver "zonas de descanso" en las empresas en donde se encuentren consolas o juegos de video con los títulos que más ayuden a desarrollar las habilidades que las organizaciones necesitan. Incluso será común ver equipos de e-Sports, de diversas compañías, participando en torneos internacionales.

En opinión de Miguel Ángel Diez, "los departamentos de recursos humanos han sido tradicionalmente los que han hecho menos uso de tecnologías para su labor. Esto, poco a poco, está cambiando. No solamente es el uso de Inteligencia Artificial o Machine Learning para definir dónde encontrar al capital humano que requieren. Ahora, muchas empresas pioneras en innovación también están entrenando a sus reclutadores o solicitando a los headhunters que tomen en cuenta este tipo de habilidades que han comenzado a desarrollarse de manera indirecta por el uso de la tecnología".

En México, de acuerdo al reporte citado de The CIU, la población en edad laboral conforma el 60 % de los gamers en el país. De esa cantidad, el grupo en edades que van de los 18 a los 39 años representa el de mayor porcentaje de uso de videojuegos como entretenimiento, al promediar 82 %. Es por eso que Manpower señala que México cuenta con una especie de "bono demográfico gamer".

LAS HABILIDADES QUE LAS ORGANIZACIONES NECESITAN

Al hablar de las habilidades que los gamers aportan al mercado laboral puede interpretarse como que es un nicho reservado solo para ingenieros, desarrolladores, programadores o diseñadores. Sin embargo, el reporte "Game to Work" de Manpower, señala que estas habilidades pueden aplicarse a cualquier puesto.

"Por ejemplo un jugador de "Rocket League" o "Call of Duty" tiene unas habilidades para enfrentarse a dificultades que van cambiando y puede comunicarse por su diadema mientras sus ojos están fijos resolviendo la tarea en curso. Esto es una gran habilidad para jefes de Centro De Atención Telefónica o Jefes de Almacén. Mientras que un jugador de Rock Band puede tener habilidades para ser un buen representante de ventas. O un jugador de Legend of Zelda puede tener grandes habilidades para el diseño gráfico", declaró Perea.

Debido a las medidas de confinamiento, se dio lugar a un incremento en el uso de videojuegos. Cifras de la ESA aseguran que, al no poder salir de casa, las personas recurrieron a los videojuegos, lo que representó un incremento de casi 40% en el volumen de uso de videojuegos. Esto significa que, durante 2020, millones de personas estuvieron perfeccionando sus habilidades gamer y, ahora, ya son un activo preciado para las empresas.

Profesiones

Carreras relacionadas con los videojuegos:

*Licenciatura en Programación de Videojuegos

*Licenciatura en Diseño de Videojuegos

*Ingeniería en Videojuegos

*Licenciatura en Arte Digital