Chofer lagunero relata viaje a Mazatlán en autobús de ruta

Les gustaba irse en camión hasta Dinamita, Durango, pero tras darle una buena pensada decidieron ir más allá y llegaron hasta la llamada "playa de los laguneros".

Javier Martínez, alias "El General Villa", es el conductor del autobús de la línea verde "Torreón, Gómez, Lerdo" que se hizo viral el pasado fin de semana por ponerle el toque de la Comarca Lagunera al malecón de Mazatlán, Sinaloa.

Luego de que el camión causara furor en redes, El Siglo de Torreón platicó con Javier, quien comentó que en el autobús iban 42 personas de las familias Espinoza, Acosta, Salas y Martínez, además de la bisabuela de 92 años, María del Socorro.

"La sufrimos mucho en la ida porque nos fallaron los frenos en la autopista y terminamos usando una rampa de emergencia, la cual nos ayudó a que no nos pasara algo grave. Ahora, el camión es mío, yo siempre lo traigo al 100 y lo revisé muy bien antes de irnos, son cosas que pasan", dijo.

"El General" externó que regresaron el domingo a las 11:00 de la mañana y al llegar a La Laguna tanto él como sus familiares se percataron que habían sido virales.

"Cuando íbamos pa' Maza sabíamos que haríamos historia. La verdad no sé moverme mucho dentro de Mazatlán, el camión lo teníamos estacionado, pero el sábado por la madrugada les dije a todos: 'vénganse, hay que dar una vuelta por el Malecón', y lo hicimos y la gente nos veía, nos tomaba videos y fotos, y la gente que también era de La Laguna se emocionaba", contó.

El lagunero comentó que el autobús sí es de la ruta Torreón, Gómez y Lerdo. A partir de hoy martes volverá a circular sus caminos de siempre, por si usted lo toma es el número 87 y en la parte de atrás trae una calcomanía enorme del general Villa, ya que Javier admira lo que hizo Doroteo Arango en las Revolución Mexicana.

"Lo que sí es que ya no vamos a llevar el camión a Mazatlán, estuvo bonita la aventura, pero otra ya no. De regreso hicimos 12 horas porque me vine muy despacio por temor a que los frenos fallaran de nuevo, afortunadamente todo estuvo bien. Ya estoy dándole una checada a los frenos", relató.