Se quedan con ilusión de recibir vacuna

Cerca de 200 trabajadores de la clínica-hospital del ISSSTE Gómez Palacio se quedaron con la ilusión de recibir la vacuna contra el COVID-19 tras recibir un llamado que los invitaba a que acudieran a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) del Seguro Social (IMSS) número 53, donde recibirían la inmunización, pero no les permitieron ni ingresar al módulo.

A dos semanas de la movilización pacífica que realizó un centenar de trabajadores del ISSSTE con pancartas en mano para dar a conocer su inconformidad ante la falta de vacunación, continúan sin recibir respuesta sobre cuándo serán atendidos. De acuerdo con representantes sindicales, el sábado recibieron una llamada para que acudieran al módulo del Seguro Social y se movilizaron cerca de 200 trabajadores de las diferentes áreas. Al llegar al módulo, se les negó el acceso a la unidad, argumentando que mientras no tuvieran acceso directo con los pacientes infectados, no serían atendidos. Molestos, los trabajadores se retiraron. "El problema es que les llaman y no los vacunan y tienen razón de molestarse", dijo el doctor Juan Zamudio, integrante de la mesa directiva del Sindicato.

De acuerdo con los representantes de los trabajadores, también el llamado lo recibió la dirección por lo que se les marcó al personal que no ha recibido ni una dosis.

Los trabajadores recordaron la promesa que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de atender a todos los trabajadores de la salud, la cual no ha cumplido.

El temor de los trabajadores de la salud es mayor debido a que prevén un incremento en el número de contagios al término de este periodo vacacional, en el que dicen que cientos de familias olvidaron los protocolos abarrotando los centros turísticos, sin importar la pandemia.

Hasta el momento, es cerca del 40 por ciento de unos 700 trabajadores de los diferentes centros de atención, los que no han recibido ni una dosis.

Sin acceso

