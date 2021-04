Roberto Hurtado, el Teacher del Rock y lo cotidiano

El transporte urbano como escenario, una guitarra bajo el brazo y letras que hablan sobre la cotidianidad son lo que ha marcado la carrera de Roberto Hurtado Núñez, un músico bajacaliforniano que actualmente se encuentra viajando por toda la república con la intención de hacer un registro de otros talentos musicales que hurgan en lo urbano y cotidiano como centro de su inspiración.

El Teacher del Rock, como es conocido en su natal Tijuana, estuvo en la región para darle continuidad a su proyecto llamado Música Local México, el cual inició desde hace dos años, tiempo en el que ha recorrido un cuarto del país. El objetivo principal de su trabajo es el registro en video, como ya se mencionó, de artistas de otros estados que navegan con la bandera de lo urbano o lo rupestre.

En Torreón, la referencia fue Néstor Montero, mejor conocido como El Cabizbajo y el Desierto, un músico que trabaja en los bordes de lo rupestre sirviéndose solo de su armónica y guitarra para dejar salir sus canciones.

Jorge Artea fue otro de los talentos laguneros que serán parte del proyecto del Teacher del Rock, un hombre que lleva más de 20 años en el ambiente musical y que mantiene en sus canciones la sonoridad de la urbe.

Sentado sobre la calle Morelos de Torreón, el músico relató que "empecé tocando en los camiones ya formalmente en el 2002. He sacado dos discos, en el 2006 y 2009. Básicamente me he dedicado a tocar en el transporte urbano y ha compartirme en cualquier espacio, así es como trabajo".

Sobre su proyecto, explicó que lleva dos años recorriendo el país. "Hace dos años dije 'es hora de viajar, es hora de conocer el país' y justamente cuando se me ocurrió empezar a salir de mi zona, de mi estado, al mismo tiempo se me ocurrió ir entrevistando a músicos que se dedicaran no solamente a lo rupestre o lo urbano, sino gente que se dedicara a hacer buenas letras, buenas canciones".

Es así que solo con una mochila en el hombro y su guitarra en la mano Roberto continúa en el viaje sonoro que es registrado por su cámara para al final poder ofrecer un producto audiovisual que testifique el talento musical de su país. Calcula tardará otros cinco años para lograr concluir con su objetivo.

ESTRUCTURA DE UN MÚSICO URBANO

El estilo de Roberto Hurtado es lo urbano, una línea en la que se mantiene y que sigue compartiendo arriba del transporte público. "Lo mío son vivencias urbanas. Son canciones de la vida cotidiana, ya tengo 20 años tocando en los camiones y mucha gente me conoce allá donde me muevo y son regularmente propuestas del mismo pasaje que me dice 'oye, Teacher, ¿por qué no le compones una canción a la gente que anda en la zona roja de Tijuana, o a la gente que anda en Mexicali sufriendo el calor o historias de gente que trabaja todos los días desde temprano, al COVID?'; son diferentes historias las que la misma banda me sugiere".

Son 45 canciones de su autoría las que comparte donde se lo soliciten o donde él sienta que deba cantarlas. "Hace unos dos años que no escribo nada, han sido 45 canciones que he estado moviendo. Yo soy de pensar que menos es más y ese menos que tienes lo usas adecuadamente, y eso poco que tienes te puede dar frutos. ¿De qué me sirve tener mil 800 canciones, si nadie las va a conocer? Entonces me aboco a las 45 que tengo".

Antes, Roberto Hurtado se dedicaba a dar clases de inglés y de guitarra para principiantes, por eso lo nombran el Teacher de Rock. Su pasión por la música lo llevó a abandonar los salones de clases para dejarse fluir en la libertad de hacer resonar su guitarra en cualquier parte donde se encuentre.

Roberto se despide, no sin antes manifestar que en La Laguna se encontró con gente muy cálida, y la gastronomía, como lo son las tradicionales gorditas, lo dejó enamorado. Se cuelga su mochila y toma su guitarra; su próxima parada será Durango, donde seguro dejará que su música siga sonando.