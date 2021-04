Polemizan por presunto deceso en célula de vacunación en Torreón

Polemizan y se contradicen por el supuesto fallecimiento de una persona de la tercera edad. Presuntamente murió al encontrarse formada para ser vacunada contra el COVID-19 bajo condiciones precarias en una de las células de vacunación que instaló el Gobierno federal en el municipio de Torreón.

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza (CDHEC) informó ayer lunes que inició una investigación de oficio con la finalidad de esclarecer los hechos que tuvieron como resultado la pérdida de la vida de una persona. Mediante un comunicado no se especificó en qué punto de vacunación de este municipio ocurrió ni se detalla la fecha del incidente.

El presidente de la CDHEC, Hugo Morales Valdés, dijo que la información trascendió a raíz de una nota periodística, así como de versiones extraoficiales de personal de la Secretaría de Salud del estado y un dicho del titular de esta dependencia, Roberto Bernal Gómez. "Le puedo decir que sí es una información que podríamos confirmar y que eventualmente tendría que confirmar la Secretaría de Salud, me parecería más adecuado que lo confirmaran en Saltillo y no allá en Torreón", dijo.

Por su parte, el secretario de Salud del Estado, Roberto Bernal Gómez, indicó que la semana pasada murió una persona adulta mayor a causa de un infarto mientras se encontraba formada en la fila para vacunarse en la célula de vacunación del Instituto Tecnológico de La Laguna (ITL) El funcionario dijo que al parecer fue el viernes pero no pudo confirmar la fecha exacta de los hechos. Cabe hacer mención que por ser Viernes Santo, se suspendió la inoculación en el ITL.

"Hubo un adulto mayor que se infartó y se murió, en la cola. A mí me informaron, no alcanzó a llegar, muy probablemente se iba a infartar, son viejitos que están malos pero los expones a un estrés de 6, 8 horas", aseguró.

En su intervención, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI en la Región Lagunera, Juan Pérez Ortega, dijo que no tenía información oficial sobre alguna persona que hubiese fallecido en la fila de vacunación y que tampoco tenían conocimiento de un certificado de defunción que acreditara la muerte del adulto mayor.

NIEGA DEFUNCIÓN

El Siglo de Torreón contactó a la delegada regional de Bienestar Social en La Laguna, Cintia Cuevas Sánchez, quien negó la supuesta defunción. "No tenemos conocimiento de ninguna persona que haya fallecido, menos en las filas, sería un dato que tuviéramos presente. Aquí no tenemos registrado ni un solo caso, cuando ha habido incidencias de gente que empieza a sentir entumecimiento de labios, que se les seca la garganta, de inmediato se trasladan, y digo eso por mencionar reacciones que ha habido pero es como lo mayor, no hemos tenido otro tipo de reacción. A lo mejor sí pudo haber sido de que alguien estuviera en la fila, se sintió mal y se retiró pero ahí en la fila, nunca hemos tenido detalles de personas que se hayan desmayado", afirmó.

La funcionaria federal agregó que sí acudió la semana pasada una ambulancia para prestar auxilio a una persona de la tercera edad que presentó una reacción alérgica tras recibir la vacuna pero que no derivó en una situación de gravedad.

Extraoficialmente se pudo conocer que la persona de edad avanzada no murió y que esta solo había tenido un infarto y que fue trasladada a una clínica particular. No obstante, hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Salud del estado tampoco confirmó lo anterior.

SOLICITAN MEDIDAS CAUTELARES

En el comunicado, la CDHEC destacó que el día 29 de marzo del presente año, una comisión se constituyó en diversos puntos de vacunación en la entidad, a petición de diversas personas quienes señalaban que no eran dignas las condiciones en las que se tenía a las personas en espera para ser vacunados.

En dichas inspecciones se documentó que la autoridad federal encargada de la logística en dichos puntos indicó a las personas que formaran una fila para ser ingresadas al área de vacunación. Sin embargo, indican que dicha autoridad no tomó en consideración las condiciones climáticas, existiendo altas temperaturas, al estar las personas formadas bajo el Sol sin que se les proporcionara hidratación alguna, no obstante la condición de vulnerabilidad de las personas que se encontraban en espera derivado de su avanzada edad.

"Aunado a ello, la CDHEC documentó que en un lapso de dos horas, tres personas de edad avanzada sufrieron desmayos a consecuencia de las condiciones antes referidas. Como consecuencia, la CDHEC gestionó la presencia de ambulancias en dichos puntos, por lo que el Gobierno del estado, brindó el apoyo de dichas unidades", mencionan.

Por esta razón, se informó que la CDHEC solicitó a la autoridad federal la implementación de medidas cautelares con la finalidad de establecer condiciones dignas a las personas que acudan a los puntos de vacunación, ello con la finalidad de garantizarles un trato digno. "Así como salvaguardar la salud y la vida de las mismas, teniendo como objetivo la no repetición de los hechos que dieron origen a la investigación de oficio de fecha 29 de marzo, así como la que da lugar la pérdida de la vida de una persona en el municipio de Torreón". Se dio a conocer que se emitieron medidas cautelares con el fin de garantizar condiciones adecuadas para las personas convocadas para la aplicación de la vacuna, así como las medidas preventivas de contagio de COVID-19.