A salvo, mujer reportada como desaparecida

La Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila, informó que la maestra que fue reportada como no localizada en días pasados en la ciudad de Torreón, se encuentra a salvo con sus familiares.

Fernando Vela, coordinador de Ministerios Públicos, informó que desde el domingo fueron notificados al respecto, aunque fue hasta ayer que se pudieron entrevistar con la persona y sus familiares.

Informó que fue debido a situaciones personales que la mujer abandonó la ciudad, aunque no proporcionó mayores detalles al respecto. Indicó que en este caso específico, el expediente se dio por concluido, ya que la persona no fue víctima de ningún delito. "No fue privada de su libertad, la persona se encuentra bien de salud, con buen estado físico.