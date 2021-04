Evidencia diagnóstico desigualdad de género en Zona Metropolitana de La Laguna

En La Laguna, la diferencia salarial es de 9.12 por hora a favor del hombre, de los cuales 7.22 se explican por la diferencia en las variables de años de escolaridad, horas ocupadas y la condición de estar casado, mientras que 1.91 no se pueden explicar por estas variables, desagregando en qué, 0.98 están a favor de ser hombre y 0.93 en contra de ser mujer.

En su análisis "Características de la Desigualdad de Género en la Zona Metropolitana de La Laguna", el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (Implan), tiene como objetivo entender la dinámica de una sociedad con diversas perspectivas y poder así generar políticas desde el ámbito gubernamental, social y empresarial. Se revisaron temas sociodemográficos y económicos con perspectiva de género sobre empleo, educación, salud, seguridad, entre otros.

Esta diferencia también se ve reflejada en la diferencia salarial por niveles de edad, ya que para todas las clasificaciones, los hombres tienen más ingresos. Se resalta que la proporción de mujeres que se ubica en los salarios más bajos es mayor a la de los hombres, lo que se conoce como “suelo pegajoso” y, del otro lado de la distribución, de la proporción de hombres es mayor a la de mujeres para los ingresos más altos, también conocido como “techo de cristal”.

Para la investigación, se utilizaron bases de datos proveniente de instituciones públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través de sus diferentes productos de información como la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos del Hogar, el Censo de Población y Vivienda, el Censo Económico, y la Encuesta Nacional de Seguridad Pública y Urbana.

El estudio indica que la desigualdad de género no es algo que se aborde desde una sola perspectiva. Existen diversas razones por las cuales se ha ido gestando esta disparidad en el ámbito laboral y económico, pero todas ellas empiezan desde la construcción social y el rol que se le ha ido asignando históricamente a la mujer dentro de los diferentes ámbitos de la vida en comunidad y personal.

Considera necesario ir abordando estas diferencias que se dan en cualquier situación, ya que, si bien la sociedad en general ha ido construyéndose de manera tal que acepta estas diferencias como normales, no lo son. Al desagregar la información con perspectiva de género, se logra acentuar cómo es que se van dando estas diferencias, sus posibles razones y entender de mejor forma las consecuencias que han sido visibles por mucho tiempo, pero no contextualizadas y que al abordarlas, no se suele hacer de manera afectiva dado el poco entendimiento que se tiene al respecto.

Señala que la desigualdad en el ámbito económico tiene sus consecuencias más allá del ingreso, también influye en la composición familiar, movilidad, educación y desarrollo personal de las niñas, adolescentes y mujeres. Considera evidente que no se han resuelto los problemas de "suelo pegajoso" y "techo de cristal", así como las diferencias salariales