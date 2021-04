Cápsula de SpaceX completa con éxito la maniobra en la EEI

Se trata de la primera reubicación de puerto de la cápsula Dragon, llamada "Resilience", y fue realizada por los astronautas de la NASA Michael Hopkins, Victor Glover y Shannon Walker, junto con el astronauta de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) Soichi Noguchi.

Dragon has separated from the Harmony module's forward-facing port and moved away from the @Space_Station. Next stop, the zenith space-facing port https://t.co/qV7AktWsqQ pic.twitter.com/4gR27ofndK