Alfredo Adame culpa a Carlos Trejo de filtración de audio sobre elecciones

Este fin de semana el candidato a diputado por Tlalpan, Alfredo Adame, arrancó con su campaña política, pero a la par surgió en redes sociales un audio en el que supuestamente habla, entre otros temas, de "chingarse 25" de 40 millones que les darán.

"Así son los negocios, porque no va a llegar a la mayoría de diputados en la Cámara. Necesitan agarrar… lo van a súper apoyar (a Redes Sociales Progresistas) para que meta lo más posible, para que en la Cámara la diferencia van a ser como 11 diputados, entonces de RSP van a sacar a esos 11 diputados para tener la mayoría de 256 en la Cámara", se escucha en el clip que se ha vuelto viral en plataformas digitales.

"Es una campaña de desprestigio emprendida desde hace tres meses por un tipo que se llama Carlos Trejo, un tipo que se llama Luis Alberto Ordaz "El rey grupero" y Pablo Mendizabal. a los cuales he exhibido", señaló vía telefónica en una entrevista.

"No tengo nada que comentar del audio, simplemente es una campaña de desprestigio, difamación y calumnias por tres personas que se llaman Carlos Trejo, Rey Grupero y Pablo Mendoza, la cual emprendieron hace tres meses porque los exhibía como lo que son", reiteró Adame.

En el audio que ha circulado en redes como Twitter y TikTok se escucha presuntamente a Adame diciendo que ya se sentó a hablar con personajes del partido del que forma parte (Redes Sociales Progresistas): Elba Esther Gordillo; con su hija, Maricruz Montelongo; el dirigente del partido Fernando González, quien es yerno de Gordillo; y con Pedro Pablo de Antuñano.

"El pedo va y para nosotros la orden es 'no le tires pedo a Claudia Sheinbaum, no le tires pedo a por ejemplo en Tlalpan, no le tires pedo a López Obrador. A la que quedó que es una pend... que me la robó la vez pasada, Aceves, chínguenla porque va a estar peleadísima con Claudia".

En el audio además se escucha que los dueños de partido son Marcelo Ebrard, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Elba Esther. Además explica que el actual canciller será el próximo presidente de México.

"Es el que va, ya a mí me contaron toda la historia, cómo está el pedo por dentro. ¿Por qué crees que necesito caballos de batalla ganadores? Nos dan 40 millones de pesos, que de esos 40 millones nos chingamos 25".