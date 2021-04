Celebran SAG Awards 2021 a la distancia

La noche de ayer se celebraron los premios SAG Awards número 27, concedidos por el Sindicato de Actores de Hollywood.

La cita tuvo lugar en una ceremonia adaptada a los tiempos de pandemia, dado que las 13 estatuillas fueron entregas únicamente de forma virtual, siendo un evento más breve y, a su vez, pregrabado.

The Trial of the Chicago sobresalió gracias al talento de sus actores, dado que fueron reconocidos como el mejor elenco en un largometraje.

Por otro lado, la serie The Crown se llevó el premio a mejor elenco en una serie de drama, y, por otro lado, Schitt's Creek fue galardonado como lo mejor de la comedia.

El fallecido actor Chadwick Boseman fue reconocido con un premio póstumo dada su interpretación en el filme Ma Rainey's Bottom, cinta que protagonizó junto a la actriz Viola Davis, quien también se llevó la estatuilla como mejor actriz.

La actriz Anya Taylor-Joy, se llevó otro reconocimiento por su participación en la serie The Queen's Gambit, bajo la nomenclatura de mejor actriz en una película para televisión o serie limitada. Por otro lado, el actor Mark Ruffalo triunfó como mejor actor en esta misma categoría por su interpretación en I Know This Much is True. Ambos ya habían sido reconocidos por su trabajo en dichos proyectos en la premiación de los Golden Globes el mes pasado.

Otros de los reconocidos en dicha premiación fueron la actriz Gillian Anderson, como mejor actriz en una serie de drama, por su participación en The Crown, y Jason Bateman como mejor actor en serie de drama también, por su papel dentro de la producción Ozark.

El actor Jason Sudeikis se llevó la estatuilla como mejor actor de comedia para televisión por Ted Lasso, mientras que la serie Schitt's Creek fue otras de las que brillaron en la noche, dado el reconocimiento a todos aquellos que integran el elenco, galardonados como mejor elenco en una comedia para televisión, además de la merecida premiación a la actriz Catherine O'Hara como mejor actriz de comedia para TV en dicha serie.

Por otro lado, el quipo de The Mandalorian recibió el reconocmiento al mejor trabajo como dobles.

Cabe destacar que en esta ocasión los premios que reconocen el trabajo que hacen los actores y actrices dentro de producciones cinematográficas y televisivas no contó con ningún anfitrión, dada la forma en la que decidieron llevarlo.

Más ganadores

Elenco de dobles: Wonder Woman 1984.

Actriz de reparto: Youn Yuh-jung, Minari.

Actor de reparto: Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah.