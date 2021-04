Hermano de Belinda, Nacho Peregrin, va por diputación con Morena

Este domingo 4 de abril, en el marco del arranque de las campañas electorales a nivel nacional, se dio a conocer la postulación del hermano de Belinda, Nacho Peregrin, a Diputado Federal en la Ciudad de México.

Junto a la coalición 'Juntos Hacemos Historia', de Morena, PT y Verde Ecologista, Peregrin buscará el puesto público en el distrito XV de la delegación Benito Juárez.

Mediante sus redes sociales, Belinda le demostró su apoyo compartiendo la descripción de su cuenta oficial de Instagram donde ya se pronunciaba como candidato.

"No sabes lo que me llena de orgullo leer esto, has trabajado tanto, he sido testigo de tu esfuerzo, dedicación y amor! Estoy muy orgullosa de ti! Eres un gran hombre lleno de empatía por los demás! Vamos con todo mi nachito", escribió en la imagen.

Rápidamente en redes algunos usuarios resaltaron el apoyo que dio Belinda al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su campaña a la presidencia, asegurando que su hermano se pudo haber visto favorecido por la cercanía.

"Se acuerdan cuando Belinda cantó en el bodrio llamado Amlofest? Ah pues ya salió el peine, su hermanito va por un hueso en la alcaldía BJ esto es el colmo #MorenaSeVa ni un voto a ese partido", manifestó un usuario en Twitter.

