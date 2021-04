'Goku me regaló el mundo', dice Mario Castañeda

El actor y director de doblaje Mario Castañeda ha prestado su voz a decenas de personajes o de artistas norteamericanos, sin embargo, es "Goku", de Dragon Ball Z, la cereza del pastel de su acertada trayectoria.

"A nivel mundial es uno de esos trabajos que suceden una vez en la vida. Es la razón por la que yo he viajado por todo México y Latinoamérica, 'Goku' me regaló el mundo. He doblado varias series o películas, pero por ningún personaje me habían llevado ni a la esquina más que por 'Goku' y soy afortunado porque gracias a él me han llegado muchos más.

"Me considero afortunado y bendecido. Trato de estar a la altura y de dar una buena imagen de la industria mexicana de doblaje dondequiera que me paro. Obviamente a uno le toca ser la voz que la gente reconoce, pero detrás del trabajo de uno están traductores, ingenieros o directores", comentó.

Durante una visita que realizó a Torreón para ser parte de La SuperCon, que se efectuó en el Paseo Morelos el pasado sábado, Castañeda comentó en entrevista con El Siglo de Torreón que hay quienes lo identifican como "Goku".

"La gente me dice 'Señor Goku' o 'Goku', así directamente. Entiendo esa relación de artista-fan y juego con ella con los pies en la tierra porque aquí el famoso es 'Goku', yo me quedo con el dinero", comentó entre risas.

Hace unos días, trascendió que Dragon Ball fue cancelado en Valencia, España por violar políticas de género. Al respecto, Castañeda dijo que está tratando de comprender por qué se tomó tal decisión en ese lugar de la nación europea.

"No entiendo bien, sé que fue por sexista, lo que quiere decir que se está discriminando por sexo. No sé si fue porque 'Goku' solo pelea con personajes masculinos o el hecho de la presencia de 'Milk' solo en su casa cuidando a los hijos.

"Entiendo todo el movimiento que se maneja a nivel mundial, pero en este caso no he leído bien el planteamiento de la idea. Todo el apoyo a las mujeres y toda esta lucha que se tiene por supuesto de ese lugar que han merecido siempre en la sociedad y en el mundo".

Mario Castañeda se mostró contento de haber vuelto a la Comarca Lagunera, tras dos años de ausencia, en parte por la contingencia sanitaria.

"Vine a Torreón a La SuperCon; me invitó mi amigo Enrique. Es el segundo evento que hago este año con todas las medidas de sanidad y me agradó mucho este porque se realiza al aire libre.

"Ya tenía ganas de volver; veo que en Torreón están en semáforo verde; por favor, cuiden ese color, no hagan confianza y sigan con las medidas establecidas para evitar contagios", externó.

El actor informó que debido a la pandemia no había tenido trabajo, al menos en cuanto a convenciones se refiere.

"En todo el 2020 no pudimos andar en estos eventos. El doblaje frenó un poco entre marzo y abril, pero luego se buscaron otras maneras de grabar que no fueran a afectar nuestra salud, como el uso de aplicaciones", relató.

Más de Mario Castañeda

Nacido en Irapuato, Guanajuato, la voz de "Goku":

Estudió actuación dramática en el Instituto de Andrés Soler de 1979 a 1982, y en junio de 1983 empezó a trabajar como actor de doblaje en varias series de televisión, como Diff'rent Strokes, The Powers of Matthew Star, Miami Vice y Visitors.

Es mejor conocido por ser el narrador de "Kevin Arnold" adulto de la serie estadounidense Los años maravillosos en el doblaje para Hispanoamérica, siendo uno de sus trabajos más memorables junto con el doblaje del personaje "MacGyver", de la serie de TV del mismo nombre.

En el mundo del anime es conocido por ser la voz latinoamericana de "Goku" adulto en las series de Dragon Ball. Además colaboró en Kanon de Géminis en Saint Seiya (y el formato OVA de Hades DVD), y Nephrite en Sailor Moon, además de otros personajes en reconocidas series del mismo estilo.

En varios filmes estadounidenses ha otorgado su voz a personajes escenificados por Bruce Willis, como en El quinto elemento, Armageddon o en la serie de televisión Luz de Luna, y ha doblado a Jim Carrey en varias películas, como Ace Ventura, Mentiroso, mentiroso, El Grinch o Todopoderoso, además de prestar su voz para su personaje La máscara en dibujos animados. También ha doblado a otros famosos actores, como Mark Ruffalo y Jackie Chan.