'La vida en un segundo puede cambiar'

Para Aarón Acosta, la peor debilidad de una persona se puede convertir en su mayor fortaleza, y lo sabe bien, pues hace 23 años perdió sus cuatro extremidades en un accidente y hoy es inspiración para quienes asisten a sus conferencias o lo siguen en las plataformas digitales.

Aarón Alejandro Acosta Cisneros tiene 41 años y es conferencista así como autor de varios libros de motivación personal. Originario de Chihuahua, cuando tenía 18 años estudiaba la carrera de Ingeniería en Sistemas y a la par trabajaba como repartidor en un restaurante de comida rápida. Por un descuido, un día hizo contacto con cables eléctricos y recibió una descarga, como consecuencia, fue necesario amputarle las manos y pies.

"Mi vida da un giro muy drástico, me cambia todo, es inesperado, comienzas a vivir todo muy diferente, con altibajos al principio, porque estás en un proceso, te estás acostumbrando a algo, estás asimilando otra cuestión, a los 18 años había planeado un proyecto de vida y comienzas a vivir lecciones diferentes", explica.

Lo que más le motivó en ese momento fue que no murió, pues le decían que 10 mil volts podían causar la muerte de una persona y él recibió 64 mil volts. Saberse vivo le impulsó a salir adelante, pero admite que nunca estuvo solo, pues contó con el apoyo de su familia, amigos y médicos.

"Hay veces en que te quieres caer pero no lo haces porque ves que ellos tienen toda la fe en ti", dice. La primera vez que compartió su testimonio, no como conferencista sino en una charla con una asociación civil, recién había sido dado de alta en la Clínica 71 del IMSS en Torreón y había regresado a Chihuahua. Al platicar su experiencia, notó que la gente se impactaba de la gravedad de lo que le había ocurrido y esto le motivó a seguir compartiendo su mensaje de salir adelante, hasta crear una charla estructurada, como ocurre hoy.

La semana pasada Aarón estuvo en Torreón para brindar una conferencia sobre seguridad, prevención de riesgos y accidentes, a personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Aarón cuenta con cuatro prótesis, en manos y piernas, sus movimientos son tan naturales que pareciera que es algo sencillo, sin embargo, reconoce que ha sido todo un cambio y ha tenido días en que se desespera y se enoja porque hay cosas que no ha aprendido a hacer.

"En el mundo de la discapacidad hay un estereotipo, la gente con discapacidad cree que tiene que convencer al mundo de que puede hacer todo, yo no creo eso, yo quiero hacer algo y tengo que trabajar por ello, pero hay cosas que aún no logro hacer", comenta, "es un cambio, tienes que asimilarlo y aprender a vivir con ello, tu peor debilidad se puede convertir en tu mayor fortaleza".

Entonces, dice, se puede convertir algo difícil en algo positivo para poder dejar algo bueno en alguien más.

Admite que no siempre su pensamiento fue positivo pero afortunadamente, nunca cayó en depresión.

"Pasamos momentos de todo, en que estuve muy optimista, quería hacer de todo y me topaba con pared, pero pedí ayuda y creo que eso es muy importante, pedir ayuda no te hace débil, todos ayudamos, a fin de cuentas, y todos necesitamos ayuda", expresa.

Aarón no se considera un "motivador", pues dice que la gente a veces busca una "palabra mágica" cuando tienen la motivación que necesitan frente a ellos, en su familia, en sus hijos, en su salud, por lo que prefiere verse como alguien que inspira a otros, al ser una persona que se sufrió, se cayó y se volvió a levantar.

"He escuchado gente que me dice que se estaba rindiendo y les inspiré, pero no se trata de buscar motivos allá afuera, los tenemos ahí enfrente, he alcanzado a sacudir a algunas personas, les pido que se vean en mí, la vida en un segundo te puede cambiar, tienes que encontrar en ti ese motivo que quieres para salir adelante", dice.

Aarón está disponible en redes sociales como AaronAcostaMx, así como en su portal web www.aaronacosta.com.mx, donde está en contacto con sus seguidores.