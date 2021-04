Taylor Swift revela el tracklist del nuevo Fearless

Luego de que la cantante Taylor Swift terminara su contrato con la disquera dirigida por Scooter Braun, comenzó la regrabación de sus primeros álbumes con el fin de recuperar los derechos sobre estos.

El primer lanzamiento fue la versión Taylor Swift de su canción Love Story, que la puso en el mapa mundial en el año 2009 y que marcó la pauta que seguiría durante la siguiente década.

Ahora, la intérprete de Blank Space ha lanzado el tracklist oficial de lo que será la nueva versión del regrabado Fearless, segundo álbum de estudio que la llevó a ganar premios Grammy, junto a otros reconocimientos como el recordado premio MTV a mejor video musical de año por You Belong With Me.

La cantante reveló que en esta ocasión, su versión del álbum contará con 27 canciones, junto a las que ya incluía la primer versión de dicho disco, además de incluir dos colaboraciones con el compositor neozelandés, Keith Urban.

El anunció se dio oficialmente por medio de sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter, un día después de que la cantante compartiera un particular post críptico donde invitaba a sus seguidores a averiguar el nombre de la nueva canción, partiendo de letras y palabras que se encontraban en desorden.

Taylor también dirigió unas palabras a su público, al hablar de su colaboración de Keith Urban; "Estoy muy honrada de que Keith Urban sea parte de este proyecto, haciendo dueto en That's When, y cantando armonías en We Were Happy. Yo fui su telonera durante la era del álbum Fearless, y su música me inspiró interminablemente".

Hasta el momento, Taylor ha lanzado Love Story y You All Over Me, como parte del nuevo proyecto dada la venta de su material discográfico sin su previo consentimiento.

Dichas regrabaciones culminarán con su versión de Reputation, álbum del año 2017.

Fearless estará disponible a partir del 'próximo viernes 9 de abril.