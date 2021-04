Compra y coacción del voto son pecados sociales: obispo de Torreón

En el marco de las elecciones federales y locales, el obispo de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán, advirtió a la ciudadanía que la compra y coacción de voto son pecados sociales, al igual de la venta del sufragio y no acudir a las urnas el día de la jornada electoral.

Monseñor recordó que en las elecciones está en juego la construcción del bien común, a fin de que cada quien pueda vivir dignamente y despliegue sus capacidades.

"Es pecado social que le pega a las desigualdades, que va a terminar en pobrezas, en problemas económicos, problemas educativos, porque algunos, de alguna manera, a veces quizá guardando las leyes federales electorales, pero compran la voluntad, lucran con el hambre, con las necesidades, con la ignorancia de la gente, es un pecado grave", dijo.

Indicó que al incurrir en prácticas como las mencionadas se perjudica la vida y la dignidad de la persona, a pesar de que los efectos pudieran perderse al no tratarse de un acto tan personal.

"No ir a votar se pierde, pero en las manos traías la salud, la educación, la justicia social, la familia, y te valió gorro, ese es el problema del pecado social, que se pierde, es una omisión, no interesarse por las propuestas del candidato o partido por el que se va a votar, hacerlo porque a mí me va bien y no me preocupé por cómo le va a los demás, o yo sé que este va a gobernar para unos y no es bien para todos pero voto por él, es decir, cuando no elijo el bien común", expuso, "sea por ignorancia, que no busco profundizar, o sea con conocimiento de causa, porque tengo compadrazgos por ahí".

Consideró que, al momento de votar, la ciudadanía debe tomar en cuenta el bien común, por lo que recomendó a los electores que se fijen en la trayectoria de los candidatos en cuanto a justicia social y como están relacionados con el pueblo.