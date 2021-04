Joe y Jill Biden invitan a vacunarse contra COVID en su mensaje de Pascuas

"El virus no ha desaparecido y muchos de nosotros sentimos la nostalgia y la soledad de la distancia", dijo Biden en un video que compartió en su cuenta de Twitter, en el que recordó que, por segundo año, la mayoría de los estadounidenses estará separado de sus familiares, amigos y de sus congregaciones.

Biden, quien es el segundo presidente católico de Estados Unidos después del asesinado John F. Kennedy, aseguró, citando el Evangelio de Juan, que "la luz brilla en las tinieblas" y señaló que las tinieblas no la han vencido.

"Compartimos los sentimientos del papa Francisco, quien ha dicho que vacunarse es una obligación moral cuando pueden salvar su vida y la de los demás”, afirmó el líder demócrata.

“Vacunándose -agregó- y animando a sus congregaciones en nuestras comunidades a vacunarse. No solo podemos vencer a este virus, también podemos apresurar el día en el que podamos celebrar las fiestas juntos de nuevo”.

La primera dama, que apareció junto al gobernante, destacó que las tradiciones de la Semana Santa suponen "un viaje desde el dolor hasta la salvación", el cual recuerda "que con fe, esperanza y amor, todo es posible".

"Y hoy vuelve la primavera, vemos la esperanza a nuestro alrededor. Las familias están recibiendo la ayuda financiera que necesitan para respirar, una vez más. Las empresas se están recuperando y cada vez más estadounidenses reciben vacunas que salvan vidas", destacó en alusión al gigantesco estímulo aprobado por el Gobierno de Biden para paliar los efectos de la pandemia y a su campaña de vacunación.

