Santos Laguna empata ante Chivas en el Akron

Mucho pundonor, mucha enjundia, mucho vértigo, pero sin el triunfo, todo eso de nada vale para las Chivas Rayadas de Guadalajara.

Empate a un gol entre las Chivas y Santos, que no le sirve de mucho al Rebaño, ya que llega a 13 puntos, sigue fuera de zona de repechaje, y con el calendario que le viene no se ve que tenga posibilidad de sumar fácilmente de a tres. Pero se le vio otra cara, quizá pudo ganar, pero el pudo es el problema, el ya mérito de nada le sirve a los tapatíos que no salen de su crisis.

Varios cambios hizo Víctor Manuel Vucetich, técnico del Guadalajara, de entrada, desde la portería, sentó a Raúl Gudiño por Toño Rodríguez; volvió Hiram Mier a la central; los laterales fueron Alex Mayorga y Jesús Sánchez y adelante estaba Ángel Zaldívar en lugar de JJ Macías.

No pasaba mucho en el juego hasta que Alexis Vega hizo una jugada "maradoniana", la definió al poste, y cuando Ángel Zaldívar pudo meterla en el rebote, Acevedo hizo un lance selvático, muy a lo Pablo Larios, para guardar el cero.

Pero esa jugada fue una hojarasca en Chivas, porque la realidad es que aunque el cuadro tapatío tenía el balón, no generaba.

Quien sí se sentía cómodo en el campo era Santos, que comenzó a adelantar filas, a presionar en la salida y gracias a eso, el joven Jesús Ocejo provocó el grosero error de Hiram Mier, quien le regaló la pelota para que definiera a la salida de Toño Rodríguez (30').

El gol en contra no hizo reaccionar al chiverío, sumergido en luchas que no provocaban peligro, sólo sensación de nerviosismo y derrotismo.

Fue hasta el segundo tiempo cuando el Guadalajara quiso despertar. Santos reculó, más después de la salida de Ronaldo Prieto por un fuerte golpe en la cabeza, cedió mucho más la iniciativa, Antuna comenzó a hacer su trabajo, Jesús Angulo entró a ayudar, pero no había quien rematara, fue cuando Vucetich decidió meter a JJ Macías.

Acevedo seguía realizando atajadas fantásticas, no se veía por donde podría pasar el balón, hasta que llegó el golazo del "Canelo" Angulo, quien de aire tomó un rebote para al fin vencer al joven cancerbero del Santos (74').

El vértigo de Chivas se siguió presentando, y los laguneros se fueron a la fácil, amontonar gente en su área y así calmar las ganas de un equipo tapatío que hizo lo que pudo y cuando la tuvo, Uriel Antuna echó la pelota por un lado…

Santos llegó a 22 unidades y sigue sin salir de los cuatro primeros lugares de la tabla.