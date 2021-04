'Goku' es la corona en la carrera de Mario Castañeda

El actor y director de doblaje, Mario Castañeda, ha prestado su voz a decenas de personajes o de artistas norteamericanos, sin embargo, es “Goku”, de Dragon Ball Z, la cereza del pastel de su acertada trayectoria.

“A nivel mundial es uno de esos trabajos que suceden una vez en la vida. Es la razón por la que y o he viajado por todo México y Latinoamérica. He doblado varias series o películas, pero por ningún personaje me habían llevado ni a la esquina más que por ‘Goku’ y soy afortunado porque gracias a él me han llegado muchos más.

“Me considero afortunado y bendecido. Trato de estar a la altura y de dar una buena imagen de la industria mexicana de doblaje donde quiera que me paro. Obviamente a uno le toca ser la voz que la gente reconoce, pero detrás del trabajo de uno están traductores, ingenieros o directores”, comentó en entrevista con El Siglo de Torreón.

