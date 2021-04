Inician campañas para diputados federales

En el primer minuto de esta domingo comenzaron las campañas de los candidatos que buscan una curul en la Cámara de Diputados, mismas que tendrán una duración de 60.

Los partidos políticos iniciaron con la tradicional pega de calcas en vehículos en distintos puntos de la ciudad con los rostros sonrientes de los aspirantes. En el PAN, los candidatos se reunieron con la militancia y emitieron mensajes sobre la necesidad que impulsar la participación en la jornada electoral.

Jorge Zermeño, candidato al V distrito de Torreón, se refirió a su licencia de la alcaldía y aseguró que la gente reconoce que su gobierno ha sido de resultados en seguridad, limpieza y servicios, por lo que consideró que la mejor encuesta es la que se puede hacer en las calles de las colonias.

Fernando Izaguirre, candidato al VI distrito, mencionó la necesidad de contar con un contrapeso en el Congreso con respecto al gobierno federal, pues de lo contrario, consideró que las decisiones que se tomen podrían repercutir en los próximo 30 años en el país, por lo que llamó a "pintar el Congreso y Torreón de azul".

Por Morena, Antonio Attolini, candidato al V distrito de Torreón, señaló que su partido empieza "cojo pero no manco", pues mientras los demás comenzaron sus campañas en conjunto con los aspirantes a la alcaldía, el INE suspendió los derechos político-electorales de Luis Fernando Salazar. Consideró que se requiere alinear la Cuarta Transformación con las prioridades de Torreón, por lo que se puede "meter el acelerador o la reversa".

Dijo que, en Torreón, "el PRI no tiene proyecto ni visión ni claridad de qué hacer, dado que en 2018 el antiguo régimen de corrupción y privilegios se derrumbó y dos años y medio después no tienen claro ni en dónde poner los pies, mucho menos la cabeza para gobernar y saber dónde están los problemas de la ciudad, entonces le digo a quienes han votado por el PRI que reconsideren y si queremos que Torreón siga con administraciones que deciden, por fobias personales, no colaborar con el gobierno de la República, que consideren a Morena como la opción política de cambio". En el distrito VI por Morena va Rosa Piña.

Por el PRI, Shamir Fernández, quien va por el distrito VI, apoyó un acto de campaña en Matamoros. Se informó que, junto a Antonio Gutiérrez Jardón, quien va por el V, tendrán este lunes una pega de calcas con la que darán inicio formal a su periodo de propaganda. Este último publicó un video en redes sociales donde indica que su proyecto de trabajo se centra en tres ejes, de seguridad, salud y economía.

Por el PRD, los candidatos son Cristina Betancourt y Pablo Fernández; por Movimiento Ciudadano, Javier Handal y Zulema Alvarado; por Encuentro Solidario, Gandhi Vega y Cecilia Arreola; por Redes Sociales Progresistas, Dorian Peralta y Víctor Baca; por Fuerza por México, Dilery Gutiérrez y Evangelina Chávez.