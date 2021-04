Llegan las reacciones de Facebook a WhatsApp

A pesar de todas las polémicas en las que se ha visto envuelta en los últimos meses, la aplicación WhatsApp continúa liderando el mercado de la mensajería virtual. Una de las principales razones por las que sigue siendo la preferida en casi todo el mundo, es que siempre se encuentra en constante innovación, y cada actualización trae consigo mejoras y nuevas funciones que en sus aplicaciones hermanas Instagram y Facebook tienen gran éxito.

Una de las funciones preferidas de los cibernautas son las reacciones con emojis que expresan distintos estados de ánimo, que pueden ser: "Me gusta", "Me divierte", "Me entristece", "Me encanta", "Me asombra" y "Me importa" las cuales básicamente sirven para indicar cuál fue el impacto que nos ocasionó un mensaje, publicación, o fotografía, sin la necesidad de escribir un comentario al respecto.

Esta opción recientemente fue habilitada en el chat de Instagram, otra de las aplicaciones absorbidas por Marck Zuckerberg, por lo que se consideró que también sería de gran utilidad en WhatsApp.

¿Cómo habilitar las reacciones en WhatsApp?

Aunque surgieron grandes expectativas ante la llegada de esta función a WhatsApp, por el momento solo es posible hacerlo desde su versión web. La versión web de WhatsApp tiene grandes ventajas y puede resultarnos muy útil si deseamos visualizar archivos recibidos por esta app en tamaño completo, o si nuestro celular se queda sin batería.

Para activarlas deberás seguir los siguientes pasos:

- Abre el navegador de tu preferencia y escribe en la barra de navegación "WhatsApp Web"

- Escanea el código QR desde tu teléfono para iniciar sesión

- En otra pestaña, busca WA Web Plus for WhatsApp y selecciona la página sugerida por el navegador, usualmente es el primer resultado que arroja

- Descarga la extensión y acepta los permisos que requiere

- En tus extensiones guardadas aparecerá el ícono (+)

- Al darle clic se desplegará un menú con las opciones disponibles, selecciona "Enable Facebook reactions"

- Por último, abre un chat y al poner el cursor sobre los mensajes las reacciones aparecerán inmediatamente Listo, después de estos pasos quedarán habilitadas las reacciones y podrás comenzar a usarlas en todos tus chats, incluso si son grupales.

¿Cómo funcionan las reacciones en esta versión? La diferencia de esta función en WhatsApp, es que las reacciones se envían como mensaje, en vez de solo aparecer debajo de las publicaciones, como en Facebook o Instagram. Además de las reacciones, esta extensión te facilitará otras modificaciones como el modo oscuro, la posibilidad de restaurar mensajes eliminados, y resaltar qué contactos se encuentran en línea.

Los usuarios esperan que pronto se mejore esta función y esté disponible también para la versión móvil. Pero mientras eso sucede, esta es una alternativa rápida y sencilla para interactuar de forma divertida con tus contactos.

De igual forma, no olvides verificar que la extensión descargada sea la correcta, y aparezca verificada por tu navegador, ya que tendrá acceso directo a tu computadora y archivos, por lo que si descargas una equivocada, existe el riesgo de que tus datos sean vulnerados.