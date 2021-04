Aceptación, parte del tratamiento para el autismo

Desde el 2008 la Organización de las Naciones Unidas designó el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de reafirmar el compromiso con la igualdad, la equidad y la inclusión, promoviendo la inclusión social de todas las personas con autismo, para que dispongan de las herramientas necesarias para ejercer sus derechos y libertades fundamentales.

En pleno 2021, donde la agenda de temas sociales se vuelca hacia la inclusión y la aceptación, el Trastorno del Espectro Autista aún es percibido como algo negativo o vergonzoso, que debe de ocultarse.

“NO PUEDES ACEPTAR ALGO QUE NO CONOCES”

Ana Montserrat Burgos de Anda, Lic. en Psicología con Maestrías en Psicología Clínica y en Terapia Familiar y de Pareja, quien además se encuentra estudiando el doctorado en Psicoterapia Humanista, asegura que, “conocer el autismo es complicado ya que las dificultades que presenta tienen que ver con la comunicación, son niños que no tendrán las mismas habilidades para integrarse o se comunican de manera muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Esto provoca que no lo reconozcamos y el pequeño que padece este trastorno se verá aislado".

Las personas sin problemas en el desarrollo de habilidades de comunicación, están acostumbradas a tomar el control y buscar que todos se desenvuelvan de la misma manera, craso error al encontrarse ante alguien con TEA.

“Al final de cuentas estamos acostumbrados a hacer las cosas de una forma determinada y lo que buscamos es esa familiaridad, pero lo que sucede es que existen muchísimas formas de comunicarse y las personas con TEA en particular, cuentan con habilidades diferentes, haciendo nuestra la responsabilidad de adaptarnos a ellos”.

“La realidad es que necesitas llenarte de paciencia, de empatía, de ganas de ayudar, porque la comunicación es complicada de por sí, pero con una persona dentro del espectro autista el reto se complica”.

LA PRÁCTICA HACE AL MAESTRO

Los padres de familia son la piedra angular para la correcta formación de un niño con TEA, aunque esto representa una titánica tarea. “La verdad hay que darles todo el mérito del mundo porque es un trabajo complicadísimo. De entrada está la detección temprana del problema, los papás son quienes se darán cuenta cuando el pequeño no logre desarrollar ciertas habilidades según su edad, entonces deberán informar primeramente al pediatra sobre sus observaciones”.

“Una vez que hay detección, no deben conformarse con asistir a terapia. Hacerlo es un gran paso para mejorar, pero no sirve de nada si no existen refuerzos positivos en la vida común del niño”.

“Imaginemos que en terapia consiguió un gran logro: atarse las cintas o encestar una canasta. Esto no servirá de mucho si llegando a casa no hay práctica, es necesaria la reproducción del logro en otro ambiente para que exista continuidad, no debemos permitir que disfrute más la terapia que la vida”.

“La práctica hace al maestro en todo y esto no es la excepción, es importante repetir los logros que se van consiguiendo y más importante aún celebrarlos, sin importar si son grandes o pequeños”.

ACEPTACIÓN Y EMPATÍA, LAS CLAVES PARA PADRES EXITOSOS

La mentalidad de los padres es otro de los factores que determinarán el éxito en el tratamiento de un menor con autismo. “Siendo muy honestos, cuando estás esperando un bebé, la realidad es que piensas en un hijo sano, sin problemas, no hay nadie en el mundo que diga ‘ojalá mi hijo sea autista para batallar más’, entonces hay algo que deben entender los papás: es completamente normal que en primera instancia te sientas mal, triste y hasta decepcionado”.

“Esto no significa que no quieres a tu hijo, simplemente has recibido una noticia que cambiará el curso de tu vida y estás en todo el derecho de tener una reacción de duelo”.

“La importancia radica en vivir ese sentimiento y aceptarlo, porque luego viene la responsabilidad de fortalecerse para ayudar al pequeño a obtener autonomía, pues la meta de un padre siempre debe de ser criar a un hijo autónomo".