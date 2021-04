Voz del Dihablo

Apenas se estrenó Skyfall, primer ‘single’ del nuevo material de estudio de Helloween y ya se reporta prácticamente como agotado… y eso que salió en varias versiones. Los comentarios y opiniones sobre el video no paran. Mientras la nueva súper alineación de la banda alemana sigue dando mucho de qué hablar, otro ícono del ‘heavy metal’ no se quiere quedar atrás.

Hace días, Iron Maiden anunció que algo grande venía en camino. Se sabe desde hace tiempo que los británicos trabajan en canciones para un próximo disco, luego de haber editado Nights of theDead: Legacy of theBeast, con lo mejor de las tres noches en Ciudad de México en 2019. La verdad es que los seguidores lo que queremos es material nuevo para escuchar.

Quédense en este espacio, hablaremos de esto y más. En primera, vayamos con el video de Skyfall, versión ‘single edit’, es decir, una versión recortada a 7 minutos del primer ‘track’ en promoción de lo que será el álbum que llevará el nombre de la banda (la versión del disco ronda los 13 minutos de duración). Helloween presenta aquí por primera vez una alineación de 7 integrantes en un disco de larga duración: dos guitarristas (exclusivamente guitarra) Michael Weikath y SaschaGerstner; un bajo, MarkusGrosskopf; batería, Dani Loble; y tres icónicas voces, AndiDeris, Michael Kiskey Kai Hansen (que también toca la guitarra).

Como ya habíamos visto, Skyfall es la única composición del disco a cargo de Hansen, sin embargo el protagonismo en el video que ya pudimos disfrutar a plenitud se lo lleva Kiske en la voz, ¡magnífico!, como siempre. La producción presenta un ambiente futurista, tocando el tema de ‘aliens’ y naves espaciales, donde los siete músicos dejan el estado de reposo para tomar sus instrumentos y entrar de lleno con una canción que nos recuerda a épocas de gloria. Unos dicen que a Walls of Jericho, otros que a los ‘Keeper’ e incluso hay quien menciona al RabbitDon’t Come Easy, pero en lo que la mayoría concuerda es que el tema da para ilusionarse. Lo más polémico, al momento, podría ser la guitarra “vanguardista” y poco común de Sascha, pero en su interpretación no hay nada que reprochar.

Tanto el sencillo como el álbum completo han sido editados en distintas versiones, desde el CD y vinil (LP, vinilo, acetato, como lo quieran llamar) tradicional hasta su versión en casete. Pero además, en lo que al vinil refiere, existen un gran número de opciones que sin duda meterán en aprietos a los fans y coleccionistas, desde versiones en ‘picture disc’, colores púrpuras, con ‘bonustracks’… en fin, hay mucho de dónde escoger. La fecha para el lanzamiento es el 18 de junio, aunque en el caso del ‘single’, hubo fans que lo obtuvieron hasta dos o tres días antes. La energía del grupo está latente y se ve que hay buena vibra, eso se puede esperar en la obra musical.

Mientras tanto, en Iron Maiden también se escuchan gritos de supervivencia. Desde The Book of Souls (septiembre de 2015), la banda no edita un disco de larga duración. Adrian Smith dijo recientemente que los seguidores pueden esperar pronto algo muy emocionante, algo que seguramente los dejará satisfechos. Disco en camino, no hay de otra.

Y aunque los últimos discos de la “Doncella” no han dejado una profunda huella aún, sí genera expectación la forma en que este pilar del ‘heavy’ buscará mantenerse vigente. Hemos visto, además, como la pandemia ha “beneficiado” a muchas agrupaciones en cuanto a la parte creativa y de estudio. Por si fuera poco, ya hasta se habla de una reunión de Maiden con sus tres vocalistas históricos (también): Paul Di’Anno, Blaze Bailey y Bruce Dickinson. Se antoja complicado.

Lo que sí es un hecho es que el guitarrista Smith se dio tiempo para trabajar con alguien tan talentoso como RichieKotzen; ambos lanzaron ya su disco en conjunto Smith/Kotzen, del cual ya escuchamos un par de temas: Scars y Running, ambos de una gran calidad. El disco, recién salido, está hecho casi en su totalidad por ambos guitarristas, quienes también se repartieron las voces y hasta batería y bajo, aunque en unos temas cuentan con colaboraciones.

Kotzen asegura que tenían pensada una gira de promoción entre los espacios de tiempo que sus proyectos aparte les permitirían, sin embargo, la pausa pandémica les ha hecho replantearse los planes. ¿Y cómo es que se dio este encuentro? Fácil, ambos viven cerca y sus esposas son amigas, además de que entre músicos de esa calidad no debe ser tan complicado coincidir.

Por hoy, es todo. No olviden comentar y unirse las redes: La Música del Dihablo [Facebook y YouTube] y @VozdelDihablo [Twitter e Instagram] ‘Screamfor me’, diría Dickinson.