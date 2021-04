La importancia del cuidado personal

Salud es conectar mis pensamientos con mis acciones, por eso cuido primero lo que entra a mi mente, mantengo mis pensamientos positivos, intento que me dejen una energía favorable, que me den una paz emocional y el ejercicio complementa esa actividad cerebral, despierta en mí aspectos sensoriales que me hacen sentir feliz, ocupada y a la vez con mente despejada.

De igual forma, la buena alimentación me da vida, me conecta con la naturaleza cuando me alimento de buenos nutrientes, porque cuando abusamos de alimentos procesados nuestro cuerpo se sobrecarga y nos sentimos pesados, cansados y sin energía. En estos tiempos, los buenos hábitos nos muestran que son indispensables tener buena salud en cualquier etapa de nuestra vida, es quererse lo suficiente para tomar decisiones saludables, motivarse por amor a nuestro cuerpo, su perfecto funcionamiento y alinearnos a nuestra biología. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste