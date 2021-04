Endurecen autoridades vigilancia en quintas de Torreón

Son 147 quintas, la mayoría con albercas, las que están siendo vigiladas por parte de las autoridades estatales y municipales durante este fin de semana. Se trata de acciones que se realizan con el objetivo de evitar incidentes mayores ante el asueto que se vive actualmente por motivo de la Semana Santa.

Así lo informó el titular de la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón, Juan Antonio López, quien precisó que la vigilancia se ha realizado con el apoyo de los propios administradores de esos espacios y del Gobierno del Estado desde hace semanas, en anticipación a la labor de revisión por temporada.

López indicó que será hasta el próximo lunes cuando se haga una evaluación de resultados de la acción de vigilancia debido a que hasta la noche de este domingo seguirán las acciones de supervisión y de sanción para aquellos establecimientos que no tengan los requisitos mínimos de operación, o bien, que sean detectados incurriendo en alguna falta a los protocolos sanitarios.

El funcionario explicó que del total del padrón que tienen respecto a las quintas refuerzan las labores de inspección en áreas particulares, pues desde el año pasado han ubicado residencias en las que se tienen albercas y se organizan eventos con asistencia hasta masiva en algunos casos.

Llamó a la ciudadanía a seguir denunciando mediante los números de emergencia cuando se detecten festejos con aglomeraciones, o bien, lugares en los que se esté escandalizando hasta altas horas de la madrugada, con presencia de menores y en los que exista indicio de consumo de alcohol.

"Estamos al pendiente de ese tema, relativamente es verificar que se cumplan con todos los requisitos, la licencia de funcionamiento, sus documentos básicos, quienes no tengan eso se procede directamente con la clausura… Decirle a la gente que no se arriesguen tampoco, vamos avanzando en el tema de la pandemia, no hay que bajar los brazos", dijo el funcionario municipal.