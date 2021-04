Chocan León y Toluca en atractivo duelo

- Después de un titubeante arranque de campeonato, el León, actual monarca del futbol mexicano, ha enderezado el camino y hoy por la noche tiene la oportunidad de consolidar su mejoría nada menos que ante el Toluca, uno de los conjuntos revelación del Guardianes 2021, en partido con el que cierra la jornada 13 del certamen.

Los dirigidos por Nacho Ambriz vienen de ligar victorias y ya están en zona de repechaje (lugar 9) con 14 puntos (4 triunfos, 2 empates y 6 derrotas); antes del parón por la fecha FIFA, los Esmeraldas derrotaron 3-1 al Necaxa y 2-1 al Santos y una tercera victoria seguida los acercaría a su rival en turno, los Diablos Rojos, que suman 19 unidades.

El conjunto mexiquense, dirigido por el argentino Hernán Cristante, ha ganado 5 compromisos, empatado 4 y apenas ha perdido 3 duelos, y ha marcado 20 goles, más que nadie en el torneo, pero ha recibido 15 tantos, más del doble que Cruz Azul, que ha permitido 7 dianas y es la mejor defensa del torneo.

Esa falta de equilibrio los mantiene de momento fuera de los sitios directos de liguilla, por lo que el duelo de este domingo resulta clave para no verse presionado por sus perseguidores y para tratar de posicionarse entre los mejores cuatro.

El León, por su parte, sabe que se viene el cierre del certamen y es importante no dejar escapar puntos de su cancha y vencer al Toluca será un claro mensaje de que el campeón está de regreso.

El duelo entre ambos conjuntos luce muy equilibrado y es deseable que Diego Montaño Robles, árbitro central designado, pase inadvertido y que los reflectores se los lleven los jugadores.

OTROS PARTIDOS

La actividad dominical inicia a las 12:00 horas, cuando los Pumas reciban al Pachuca, en duelo de equipos que ganaron en la jornada 12.

Los Tuzos llegan con una racha de tres victorias, lo que los tiene con 13 unidades, recuperándose del horrible inicio del torneo que tuvieron, por su parte, los Pumas vencieron al San Luis antes de la fecha FIFA y tienen 12 unidades, fuera de los puestos de repechaje.

En otro choque de hoy, los Gallos Blancos de Querétaro recibirán a partir de las 19:00 horas a Tigres, que está urgido de la victoria, ya que se encuentra de momento fuera de puestos de reclasificación con 12 unidades, mientras que los pupilos de Héctor Altamirano se encuentra con 14 unidades en el décimo puesto.

Partidos para hoy

Hora Local Visita Canal 12:00 Pumas vs. Pachuca FOX 2 19:00 Querétaro vs. Tigres 3.1 21:05 León vs. Toluca FOX 2