La década de los ochenta fue semillero de grandes artistas, muchos de ellos siguen vigentes gracias a sus fans y a su amor por la música que prevalece con el paso del tiempo. Karina es un ejemplo.

La intérprete venezolana, quien se dio a conocer con clásicos como A quién, La noche es mágica o Sé como duele, se ha consagrado en el pop, género que defiende a capa y espada, aunque ya aceptado el reguetón siempre y cuando no sea el que considera, "vulgar y misógino".

Desde su casa, la cantante charló en exclusiva vía zoom con El Siglo de Torreón de la presentación que dará vía streaming con GranDiosas el 10 de abril y de su reciente sencillo, Me quiero. Guapa, como si fuera a dar un show, Karina aceptó que su carrera despegó en Tierra Azteca. No duda en decir, "Le debo mucho a México".

-¿Cómo estás?

Muy bien, muy contenta de poder charlar con ustedes. Ya estoy lista para volver a cantar y regresar a los escenarios después de tantos meses de estar en casa por esta pandemia.

-Se viene un concierto con GranDiosas vía streaming este 10 de abril, ¿Cómo te sientes de reencontrarte con los fans a través de la red?

Este concierto se podrá ver en todo el mundo, nos podremos unificar y unir ese día. GranDiosas está celebrando 10 años de este concepto y qué mejor que hacerlo con esta gran presentación en la nos acompañará Jeanette.

-Es la primera vez que la intérprete de Corazón de poeta se presenta en México, ¿No es así?

Jeanette es una invitada especial que yo creo que no había estado en ningunas partes desde hace años. Todos conocemos las canciones de ella, pero nunca la habíamos visto, incluida yo. Creo que todos conocemos sus melodías.

-¿Qué se siente ser una GranDiosa?

Soy la mascota, la más joven, la más simpática de todas. Tiene que haber una chévere. Tengo muchos años en GranDiosas, no soy de las originales, sin embargo, creo que he sido una de las que he estado constantemente a lo largo de esta década.

-México ha sido pieza clave en tu carrera, ¿Qué puedes decir de esta nación?

Tengo grandes afectos, amigos y recuerdos de México. Cuando uno empieza a cumplir más de 35, empiezas a aprecias todos esos recuerdos felices y muchos los tuve en México, país que me internacionalizó.

"México es, ha sido y será esa plataforma que todos los artistas latinos necesitamos para que e l resto del mundo nos reconozca. Gracias a México, se hizo mi historia internacional, entonces le debo mucho a este país, incluso, me enamoré en México".

-¿Qué ha pasado contigo en estos meses de pandemia?

He estado muy activa, de hecho, tengo un live que hago hace cuatro años, pero al limitarse esto de la actividad artística me concentré a hacerlo todos los martes y mucho más seguido y más musicales, como ya no pude invitar músicos, entonces hice los "Kariokes", algo que me permitió cantar música de otros artistas y de paso divertir a toda esa gente que estaba triste y aburrida.

-Me quiero es tu nuevo sencillo, ¿Qué puedes comentar del tema?

Lo escribí en estos meses de alerta sanitaria, lo lancé en noviembre pasado y justo acabo de sacar un remix del tema con Luis Erre, un venezolano que vive en Guadalajara. Es un tema que habla del amor propio, uno tiene que quererse.

-En los ochenta sacaste bastantes discos, sin embargo, en los últimos años has seguido vigente gracias a las producciones De pie y Tequila y rosas.

En Tequila y Rosas hice un homenaje a Rudy Lascala, canté temas de él como Vida eres tú y Porqué será, la mitad de ese disco es de covers de él y la otra mitad son temas inéditos. Voy a estar sacando más y más canciones.

-Sin duda estas agradecida con los temas Sé como duele y A quién ya que te dieron el éxito que aún disfrutas.

Esos temas cambiaron mi vida hasta el día de hoy. No hay un programa de concursos de canciones en el que no se cante una u otra. Son rolas icónicas que forman parte de mi trayectoria, de la columna vertebral de mi carrera, fueron y son mi pasaporte al mundo latino.

-¿Te gusta el reguetón?

Si me gusta. Uno no se puede resistir totalmente al reguetón y es que esta hecho con una cosa que es como casi tribal, tiene un sonido que de inmediato hace que te muevas. Hay reguetones que ya se está acercando a nuestra música -pop- ya que tienen melodiá y lirica, aunque hay algunos que son viles y vulgares y que no me atraen. Lo que no estoy de acuerdo es que le hayan dado un premio a Bad Bunny como Mejor compositor, eso me pareció que fue una grosería para los autores.

-¿Alguna vez te has sentido ofendida por las letras de ciertas rolas urbanas?

Pero por supuesto, yo en particular me he sentido violentada porque muchas veces en las canciones se representa a la mujer de una manera errónea y lo peor es que a veces la mujer se ha prestado para eso.

"Recién hubo una discordia porque el reguetonero Arcangel decía que las mujeres que mostraban el trasero no se comportaban unas damas y bueno, una cantante (Anita), quien se la pasa mostrando el trasero le contesta, pero de una forma vulgar. Ser sexy y sensual es atractivo y vende, pero no hace falta tanto porque hay que dejar algo a la imaginación".

-Coincides en que las letras de las canciones actuales no tienen nada que ver a las de los ochenta o noventa.

En esos tiempos era más cool y vendía más el misterio y el glamour alrededor de un artista, el artista era un personaje que tenía que tener una preparación y un halo de magia. Entiendo que en el proceso de la evolución el ser humano hay estos cambios que son rebeldes, pero creo que se ha caído en una vulgaridad innecesaria.

"Manzanero lo dijo muy claramente, 'Antes hacíamos canciones para enamorar, hoy se hacen canciones para vender' y ahí radica que hoy vende cualquier cosa que se le invierta dinero o muestre una parte del cuerpo".

-¿Cuál canción de Manzanero te gustaría grabar?

Somos novios, me encanta. Hice en uno de los 'Kariokes" un tributo a él. Las canciones de Armando siempre estarán en nuestras vidas. Nos dejó un legado eterno e infinito. Nos estamos quedando huérfanos de genios.

-El mes pasado se celebró el Día Internacional de la Mujeres, en tu opinión, ¿Qué falta para lograr una verdadera equidad?

Faltas más mujeres luchando por eso, más legislaciones y más leyes que nos amparen. Esa equidad se tiene que legislar, todo está bien, pero eso que se logra de estar plasmado en un papel. Hay retrasos en algunos ámbitos como por ejemplo a las mujeres nos pagan menos que a los hombres.

"No somos mejores que los hombres, somos iguales y hacemos otras cosas, no es que seamos mejores nosotras. Ahora, considero que la mujer también ha perdido un poco la perspectiva de lo que es ser mujer. A la mujer tu le das una casa y la vuelve un hogar, les das sexo y ella lo convierte en amor; las mujeres hacemos cosas que los hombres no son capaces, pero no porque seamos mejores, repito, sino porque somos distintas".

-Eres una mujer muy fuerte, pero cuando eras adolescente, ¿Sufriste de acoso sexual?

Yo tuve la fortuna ser acosada, pero por mi mamá. Ella no me dejaba ni a sol ni a sombra en el aspecto positivo, ella me protegió de todo. Mi mamá, la de Tatiana y la de Lucero se volvieron las más odiadas por el medio porque no dejaban a los predadores atraparnos.

"Ni Lucero, ni Tatiana n i yo vimos drogas porque éramos las niñas buenas y eso nos creó un aro magnético y como dicen, 'cría fama y acuéstate a dormir'. Luego vinieron las niñas malas y era su momento de ser niñas malas y nosotras si queríamos volvernos malas, ya nadie nos lo iba a creer. Años después, cuando yo ya era más grande si hubo un episodio extraño en el que me pidieron algo que no quise dar y con eso vino un castigo muy largo en la televisión que fue perjudicial para mi carrera".

Repertorio

Algunos éxitos de Karina son

Sé como duele

A quién

La noche es mágica

Por qué será

Amor a millón

No puedo vivir sin amor