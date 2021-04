Sin riesgo, partido Guadalajara-Santos por incendio forestal cerca del Akron

Hasta el momento no existe riesgo alguno en que el partido de la fecha 13 entre el Guadalajara y Santos se cancele, ya que si bien el cierto el incendio en el Bosque de La Primavera todavía no se controla, esa zona no tiene riesgo alguno y todo se mantiene como originalmente está en el calendario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chivas (@chivas) Lo anterior lo informó Isaías Patlán, director de comunicación social de PC de Zapopan, quien descartó que se haya pensado en algún momento en modificar el calendario por algún riesgo de quienes vayan a asistir al inmueble. VER MÁS:México reporta 55 incendios forestales activos "No hay información al respecto de ninguna posible o eventual cancelación del partido, el status que permanece, es que habrá juego este domingo. En caso de que haya algún cambio, lo informaremos de manera oportuna, pero hasta el momento se mantiene todo como estaba previsto". El estacionamiento del Estadio del Guadalajara, solamente tendrá una zona que estará restringida porque ahí tiene la base operativa bomberos de Zapopan, para estar coordinando todo respecto a las acciones del incendio que azota al Bosque de La Primavera. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Santos (@clubsantos)