Revelan video de la última audiencia de Eleazar Gómez y Tefi Valenzuela

En redes sociales salió a la luz un video de la última audiencia de Eleazar Gómez y Tefi Valenzuela a días de que el actor dejara la cárcel donde pasó 5 meses, luego de que el juez del caso le otorgara libertad condicional tras reconocer que agredió a la cantante peruana.

El histrión deberá cumplir tres años bajo esa condición en la que también tendrá que acudir a tratamiento psicológico. No obstante, la situación ha provocado críticas entre internautas luego de que se diera a conocer que Eleazar tendrá que pagar una compensación económica a su expareja como parte de la reparación del daño, la cual ronda los 420 mil pesos.

Ese aspecto le ha hecho llover críticas a Tefi Valenzuela, quien en múltiples ocasiones mencionó que no estaba interesada en el dinero. Sin embargo, ese acuerdo habría sido impuesto por la justicia mexicana.

Un video que reveló el programa ‘Chisme No Like’ de la audiencia que tuvo la cantante con el actor, muestra a Valenzuela molesta ante la decisión del juez.

Con la voz entrecortada, Tefi respondió que el dinero no sería para ella una reparación.

“Pero además de que me van a dar dinero por la reparación, creo que hay cosas que no se van a reparar (…) y esto que yo voy a cargar por el resto de mi vida, no se va a pagar con esto. Ahora no sé por qué la figura y la línea se movió de esta manera, pero tengo que aceptarlo, quizás, pero no siento que se esté haciendo justicia, si él no va a salir culpable, no va a recibir una sentencia, él va a venir a firmar una carta y dinero, ¿realmente sienten que eso es lo que las víctimas sienten que es justo?", se le escucha decir a Valenzuela en el metraje.

