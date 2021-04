Luego de llegar a tener hasta 75 pacientes COVID en los tiempos críticos de la pandemia, el Hospital General de Torreón ha registrado un promedio de 2 pacientes por día en la semana que hoy termina, de acuerdo a lo informado por el director, José Luis Cortez Vargas.

“Vamos a la baja en forma importante, este sábado tenemos 3 pacientes COVID porque ayer viernes ingresó una mujer de 62 años, pero el promedio ha sido de 2 por día nada más y eso es muy alentador. Por fortuna, el temido rebrote no ha aparecido y esperamos continuar así, aunque en el Triage del hospital sí han detectado casos positivos, pero con síntomas leves y son aislados en sus domicilios al no requerir hospitalización. Acuden con algo de fiebre o algún problema al no identificar olores ni sabores, que son algunos de los síntomas característicos del COVID”, explica el doctor Cortez Vargas.

Se ha observado también, refirió, que la agresividad del virus ya no es tan fuerte como en meses anteriores, lo que ha contribuido también a la disminución de decesos, pues en meses como noviembre u octubre pasados, ocurrían hasta 8 muertes en un día, sólo en ese nosocomio e incluso hubo la necesidad de traer el hospital móvil, dado que la capacidad del Hospital General amenazaba con verse rebasada.

Fueron muchos también los trabajadores de Salud contagiados, incluyendo al mismo director del Hospital General, quien tuvo que ser internado por varios días para su atención y por fortuna salió avante, pero por desgracia algunos familiares fallecieron.

Advirtió que al término de la Semana Santa podría surgir algunos casos positivos debido a que gran parte de los laguneros salen de vacaciones en lugares con grandes concentraciones de personas y se corre el riesgo de contagiarse.