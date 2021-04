Llega material inédito de John Lennon y Yoko Ono

Llegó una sorpresa para los fanáticos de John Lennon (y para los "no fanáticos" también), dado que ha sido revelado un video acompañado con el tema Look At Me, que revela material inédito del intérprete de Woman junto a quien fuera su pareja, Yoko Ono.

El video cuenta con imágenes en formato súper 8, además de otras en blanco y negro, que dejan ver clips nunca antes vistas de la pareja, capturadas en su hogar en el año 1968 en Weybridge, Surrey. Además, otro de los anuncios que despertó a los beatlemaniacos es la nueva versión del icónico tema de 1970, que llegará en un nuevo box set bajo el nombre John Lennon/Plastic One Band's The Ultumate Collection, que se lanzará el próximo 23 de abril, conmemorando los 50 años del lanzamiento del álbum debut de John Lennon. Dicho material fue lanzado originalmente en diciembre de 1970 bajo el título John Lennon/Plastic Ono Band, grabado inmediatamente después de la separación de The Beatles, producido por Phil Spector, quien, en alguna ocasión, con confianza se atrevió a decir que haber producido a Lennon, fue "la mejor cosa que ha hecho". Sin embargo, las sorpresas no pararon ahí, dado que también se dio a conocer que un libro escrito por la misma Yoko Ono acompañará el disco como complemento. "Con los álbumes de Plastic Ono Band, a John y a mí nos gustó la idea de esta realidad verdaderamente cruda, básica y verdadera que le daríamos al mundo". Agregó "Estábamos influenciando a otros artistas, dándoles coraje dando dignidad a un cierto estilo de vulnerabilidad y fortaleza que no era aceptada en la sociedad de aquel entonces, fue una revolución para un integrante de The Beatles decir 'Escuchen, soy humano y soy real', le tomó mucho valor poder hacerlo", puntualizó.