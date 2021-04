Critican a Poncho de Nigris por exhibir ayuda a vendedor ambulante

El pasado jueves por la mañana, el influencer y artista regiomontano, Poncho de Nigris, compartió emocionado el video donde ayuda a un vendedor ambulante mayor con un billete de mil pesos para que se vaya a descansar.

En las imágenes, Poncho se muestra haciendo entrega del billete al hombre, quien llega hasta el llanto al agradecerle el amable gesto.

"Ya me voy a comprar unas cosas", le dice el señor mientras se persigna.

"Relájese, no venda ni m**, quédese con todo, lo quiero mucho, échale ganas, ya se acabó su día", le dice.

Además, agrega que le genera una gran satisfacción ver esas lágrimas de alegría y la cara de agradecimiento que el señor le muestra al recibir el dinero.

Aunque el gesto fue noble, en redes el video recibió opiniones divididas, convirtiendo su nombre en tendencia, pues algunos usuarios aseguraron que publicó el video para "presumir su altruismo".

"Eso no se publica", "Quien hace cosas buenas, no necesita de publicarlo, eso es como presumir", "La vdd no hay necesidad de grabarte mientras ayudas a la gente. Con que propósito lo haces? Ganar más seguidores?", fueron algunos de los comentarios que le hicieron.