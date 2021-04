Cambian sede del Juego de Estrellas

La organización de las mayores reaccionó así a una ley considerada demasiado restrictiva por varios críticos, incluidos los directores generales de dos empresas emblemáticas de Atlanta: Delta Airlines y Coca-Cola.

El retiro de la sede del juego del 13 de julio constituye la primera represalia económica contra el estado de Georgia debido a la ley promulgada rápidamente por el gobernador republicano Brian Kemp el 25 de marzo.

Kemp ha insistido en que los críticos de la ley han falseado sus efectos. Sin embargo, los legisladores republicanos adoptaron los cambios principalmente en respuesta a las afirmaciones falsas sobre un fraude electoral, propagadas por el entonces presidente Donald Trump y sus simpatizantes.

La ley incluye nuevas restricciones al voto por correo, así como un mayor control del poder legislativo sobre la forma en que se llevan a cabo los comicios.

MLB había otorgado el Juego de Estrellas a Atlanta el 29 de mayo de 2019 y el encuentro estaba programado como parte del receso de verano de Grandes Ligas, el cual incluye el duelo entre Futuras Estrellas el 11 de julio y el Derby de Jonrones a la noche siguiente.

Sin embargo, el comisionado Rob Manfred tomó la decisión de cambiar las sedes para los eventos en el marco del Juego de Estrellas y el draft amateur, que se llevaría a cabo en Atlanta por primera vez. Por el momento, Grandes Ligas no ha indicado cuál será la nueva sede para los eventos de este año.

El anuncio de Grandes Ligas se da ocho días después de que Kemp firmó la reforma generalizada al proceso electoral estatal.

Manfred tomó la medida después de discutir el asunto con el sindicato de jugadores de Grandes Ligas. Habló también con peloteros individuales y con la Alianza de Jugadores -una organización de peloteros de raza negra creada tras la muerte del ciudadano afroestadounidense George Floyd el año pasado.

The Braves statement regarding the moving of the MLB All-Star Game: pic.twitter.com/0Iapm3eIre