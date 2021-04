Snoop Dogg estrena sencillo y anuncia álbum

Snoop Dogg ha anunciado su regreso, adelantando la noticia de su nuevo sencillo llamado Roaches in my ashtray, siendo este el primer lanzamiento de su nuevo álbum From Tha Streets 2 The Sauites, anunciado el día de ayer por medio de sus redes sociales.

El nuevo álbum será la continuación de su última producción, lanzada en el año 2019, I wanna thank me. Durante los últimos meses, el intérprete había estado ausente de movimiento en las redes, aunque recientemente estrenó el tema CEO donde realiza una reflexión sobre su éxito en la industria de la música. Por otro lado, también sorprendió a sus fanáticos dada la inesperada colaboración con exponentes de la música regional mexicana. Aunque este ft. sorprendió a gran parte de sus seguidores, lo cierto es que el mismo rapero se ha llamado a su mismo fan de dicho género, por lo menos en sus ratos libres. Por lo que, en el verano del año 2020 estrenó el tema Que maldición, con la Banda MS, incluso tenía planeado realizar una gira con ellos, planes que se tuvieron que posponer debido a la pandemia. También, a causa de ello, Snoop Dog ha aplazado su gira I Wanna Thank Me Tour, aplazándola hasta el año 2022.