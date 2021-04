Regé-Jean Page no regresará a la segunda temporada de Bridgerton

El actor Regé-Jean Page no volverá como el Duque de Hastings en la segunda temporada de la serie "Bridgerton".

Las cuentas de redes sociales de "Bridgerton" y Netflix dieron a conocer la noticia a través de una carta de Lady Whistledown, narradora de la historia que es interpretada por Julie Andrews en la serie.

"Debemos decirle adiós a Regé-Jean Page [...]. Extrañaremos la presencia de Simon en la pantalla. Él siempre será de la familia Bridgerton".

Su excelencia, ha sido un placer pic.twitter.com/499EHcKaQE — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) April 2, 2021

Sin embargo, la actriz Phoebe Dynevor, quien interpreta a la esposa del Duque de Hastings continuará en la segunda temporada, según se da a entender en el mensaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PD (@phoebedynevor)

"Daphne seguirá siendo una devota esposa y hermana, ayudando a su hermano a navegar la temporada social y lo que viene con ella".

Las reacciones ante la salida de Regé-Jean Page no se hicieron esperar. El tema fue tendencia en Twitter e incluso llamó la atención de Kim Kardashian, quien justo en estos días maratoneó la serie completa.

El cambio de elenco hizo que resurgiera el rumor de que el actor Regé-Jean Page interprete a Black Panther tras la muerte de Chadwick Boseman, sin embargo esa información no ha sido confirmada de forma oficial.

Regé-Jean Page se despide

El actor publicó en su cuenta de Instagram su despedida a la serie "Bridgerton".

En el breve mensaje, Page escribió que ha sido el trabajo de su vida. "Fue un placer y un absoluto privilegio ser su Duque". Agradeció al equipo, elenco, creadores y fans y aseguró que la experiencia superó sus expectativas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Regé-Jean Page (@regejean)

¿De qué trata "Bridegerton"?

"Bridegerton" es una serie de Netflix adaptada de las novelas de Julia Quinn sobre los hermanos Bridgerton.

La serie es una creación de Chris Van Dusen, cuenta con Shonda Rhimes y Betsy Beers como productoras ejecutivas.

La historia transcurre "en el sexy, lujoso y competitivo mundo de la alta sociedad londinense", según explica Netflix. "Desde los brillantes salones de baile de Mayfair hasta los palacios aristocráticos de Park Lane, la serie revela un mundo seductor repleto de intrincadas reglas y dramáticas luchas por el poder, en el que nadie se encuentra nunca en terreno firme".

En el corazón de ese espectáculo está la poderosa familia Bridgerton, compuesta por ocho hermanos muy unidos, que deben navegar por el mercado matrimonial de clase alta en busca de romance, aventura y amor.

"Bridegerton", la más vista de Netflix

La plataforma aseguró que 82 millones de cuentas han visto "Bridgerton" en sus primeros 28 días tras su estreno en diciembre del año pasado.

En el caso de los datos de audiencia de Netflix es recomendable andar con pies de plomo, ya que el método que usa la plataforma para definir un visionado resulta muy controvertido: basta con que un usuario vea un contenido concreto durante dos minutos para que se contabilice.

Pero en cualquier caso, y por muy dudoso que sea la manera de Netflix a la hora de presentar sus éxitos (de sus fracasos no hay noticia), "Bridgerton" se ha situado por encima de otros fenómenos como del servicio de "streaming" como "The Witcher", "Lupin", "The Queen's Gambit" o incluso "Stranger Things".