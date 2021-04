Alan Cervantes, 'triste' por lesión de Gorriarán

Los Guerreros cerrarán este viernes su preparación de cara al partido ante Chivas y emprenderán el viaje a Guadalajara, donde volverán a la actividad dentro del torneo Guardianes 2021, luego de una pausa por la Fecha FIFA.

El volante Alan Cervantes atendió esta tarde a los representantes de los medios de comunicación, en una conferencia de prensa remota, en la que dejó en claro que Chivas cuenta con elementos suficientes para que los Guerreros no caigan en excesos de confianza: “cada equipo es diferente y ya sabemos que en la liga mexicana, cualquiera le puede ganar a cualquiera, viva un buen momento o no. Creo que Chivas tiene grandísimos jugadores, tenemos que salir a jugar con la misma mentalidad que hemos mantenido a lo largo del torneo y no pensar en si será complicado o no, debemos pensar en salir a proponer, en desplegar nuestro futbol, nuestro trabajo del día a día y así poder mentalizarnos para poder sacar los tres puntos, con el cuidado que se debe tener porque es la recta final del torneo y todo equipo quiere meterse ahí, la tabla se empieza a apretar. Ya analizaremos detenidamente a Chivas e iremos trabajando para sacar los tres puntos”.

Cuestionado por la lesión de Gorriarán, con quien hacía mancuerna en el medio campo, Alan confesó: “primero, me puse triste, porque antes de ser futbolistas, es un ser humano. Es un amigo al que considero hermano y me puse triste por la lesión que sufrió. Obviamente, estoy triste también porque no lo voy a tener como mi socio, como la dupla que había tenido a lo largo del torneo. Es una baja sensible e importante para nuestro equipo. Desearle la mejor de las recuperaciones, que se recupere lo antes posible, con calma. Al que tome su lugar, tiene que hacerlo igual o mejor, tiene la capacidad y el trabajo del cuerpo técnico que nos ha mantenido de buen nivel a lo largo del torneo, obviamente respaldándolo como siempre se ha tenido la confianza y como siempre se ha respaldado a todos nuestros compañeros”.

