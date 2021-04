Rafael Amaya reaparece en público tras protagonizar polémica

Luego de la polémica en la que se vio envuelto semanas atrás tras ser visto en calles de Tijuana en presunto estado psicótico, Rafael Amaya reapareció públicamente para hablar sobre su estado de salud.

A través de un en vivo en Instagram, el actor se dejó ver muy animado y sonriente junto a su amigo Roberto Tapia durante una transmisión de 20 minutos.

“La verdad es que yo no sé cómo estoy vivo ahorita, me siento vivo otra vez, me siento muy contento”, expresó Amaya frente a la cámara, aceptó que había tocado fondo y aprovechó para agradecerle a Tapia todo su apoyo en los momentos complicados, los cuales, expresó, ya son parte del pasado.

Asimismo, Amaya anunció que vienen muchos proyectos profesionales, uno de ellos podría ser la octava temporada de El Señor de los Cielos.

Al mismo tiempo, aclaró su estado actual de salud, ante los cuestionamientos de los internautas.

“Estoy en total sobriedad y haciendo mucho ejercicio, me siento muy contento”, aseguró.

Amaya, quien estuvo fuera de los reflectores desde hace un tiempo, recuperándose de sus problemas de adicción a las drogas, manifestó que este era un momento histórico en su vida, pues además de que era su primer en vivo, se trataba de un renacer.

“Es la primera vez que hago una aparición, es un momento histórico en mi vida, un parteaguas, le agradezco a mi compadre y a mi equipo”, reiteró.

El pasado marzo, la mánager de Amaya negó que el actor sufriera de delirio de persecución, luego de que una revista de circulación nacional difundiera imágenes en las que se le veía al actor deambulando por las calles de Tijuana, lo que desató rumores de una posible recaída en las drogas.

