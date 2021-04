Jugadores de Cruz Azul rompen protocolo por complacer a fans

La llegada de Cruz Azul causó mucho revuelo con sus aficionados quienes los verán por primera vez en Ciudad Juárez y alrededor de 100 personas se dieron cita en el aeropuerto para recibir al líder del Guardianes 2021.

Al momento que los jugadores celestes salieron, el público se les lanzó para tener algún autógrafo y fotografías a lo cual accedieron. Los más solicitados fueron Jesús Corona, Santiago Giménez, Orbelín Pineda, Jonathan Rodríguez, Joaquín Martínez y Guillermo ‘Pol' Fernández.

¿Y los protocolos? Los futbolistas de @CruzAzul se tomaron fotografías y dieron autógrafos a los aficionados en su llegada a Ciudad Juárez pic.twitter.com/PR0keE6RTZ — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 2, 2021

Parecería algo normal en un ambiente ‘futbolero'; sin embargo, se olvidaron de una situación que ha aquejado al mundo el último año, la pandemia del COVID-19. Los futbolistas no pueden interactuar con su público por protocolos sanitarios, algo que en esta ocasión no respetaron.

El protocolo de “Proceso de Retorno de los Clubes de la Liga MX” para cumplir el Protocolo Sanitario en la Fase 4 que trata del regreso a los partidos oficiales en el punto 30, la Liga MX prohíbe a los miembros del club detenerse a dar autógrafos, fotos saludos, besos y abrazos a seguidores del equipo”.

Igualmente, no nada más fue en el aeropuerto, también en el hotel de concentración. Que en una cantidad menor de aficionados estuvieron a la espera de los jugadores y que también obtuvieron autógrafos de ellos.

Ahora, se ponen en riesgo por cumplir el capricho de los aficionados, pero no piensan en el resto de sus compañeros, no nada más de equipo, si no a los demás que conforman a Liga MX.